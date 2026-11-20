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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- La temporada invernal avanza en territorio nacional con un incremento en la actividad meteorológica que exige medidas preventivas entre la población capitalina.

Conagua pronóstico frentes fríos México 2026

De acuerdo con información oficial de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el pronóstico para el ciclo de frentes fríos 2026 y 2027 contempla un total de 56 sistemas frontales en México (seis más que el promedio histórico de 50), con una mayor concentración de 32 fenómenos entre noviembre y febrero.

Ante este descenso térmico, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) promueven el uso del llamado "Método de la Cebolla" para conservar la temperatura corporal de forma eficiente.

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Protección Civil método de la cebolla frío

Según los lineamientos preventivos de Protección Civil y de dependencias del Gobierno de México, el "Método de la Cebolla" consiste en vestir diversas capas de ropa que cada persona puede retirar o colocar según los cambios de temperatura entre espacios cerrados y la vía pública.

Esta técnica permite atrapar el aire cálido cerca del cuerpo y evitar la pérdida brusca de calor sin generar sudoración excesiva.

La primera capa corresponde a ropa interior térmica o ligera, diseñada para mantener la piel seca y regular la humedad corporal. La segunda capa integra una prenda transpirable o de abrigo (como suéter, sudadera o chaleco) cuya función es conservar el calor generado por el organismo.

Finalmente, la tercera capa consiste en una chamarra o abrigo impermeable y cortavientos que protege al cuerpo frente al aire helado del exterior y la humedad ambiental.

De acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), un frente frío ocurre cuando una masa de aire gélido y denso choca y se desplaza por debajo de una masa de aire cálido, provocando inestabilidad atmosférica, heladas, vientos intensos y descensos marcados en el termómetro.

Para prevenir enfermedades respiratorias durante estos episodios, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) sugiere cubrir cabeza, rostro, boca, nariz, manos y orejas al salir de lugares templados, además de utilizar calcetines de lana sin encimar dos pares para evitar problemas de circulación sanguínea en los pies.

Asimismo, las autoridades sanitarias y de protección civil recomiendan mantener una hidratación constante con agua al tiempo o bebidas calientes, consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C (como naranja, limón, guayaba o brócoli) y aplicar crema hidratante para evitar la resequedad cutánea.

Dentro de las viviendas, la dependencia exhorta a evitar el uso de braseros, hornos o estufas para calentar habitaciones cerradas, debido al alto riesgo de intoxicación por monóxido de carbono, y solicita brindar atención prioritaria a menores de cinco años, adultos mayores, personas en situación de calle y animales de compañía.