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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- Después de que acabaron las compras del Buen Fin, miles de compradores esperan la llegada del Black Friday, una fecha muy esperada por las grandes ofertas que hay en productos y servicios.

Black Friday México 2026 fecha y duración oficial

También conocido como "Viernes Negro", este evento es una jornada que año con año impulsa el comercio global y al dejar millones de ganancias, se ha convertido en todo un fenómeno económico.

A pesar de que este evento anual nació en Estados Unidos, su impacto comercial marca el inicio oficial de las compras navideñas, ya que la fecha está vinculada a la celebración del Día de Acción de Gracias que, tradicionalmente se celebra el cuarto jueves de noviembre.

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Este 2026 el Black Friday será el 27 de noviembre y gracias a su influencia, los descuentos son adoptados por muchas marcas de otros países como México.

Cyber Monday ventas en línea México

En algunos casos, la euforia del Black Friday se extiende durante el último fin de semana de noviembre y el lunes siguiente llega una de las jornadas de compras en línea más relevantes del año: Cyber Monday.

Esta venta digital es dedicada a incentivar el comercio por medio de plataformas electrónicas al extender y muchas veces mejorar los precios que se ofertan directamente en tiendas exclusivamente en este día y será el próximo lunes 30 de noviembre.

El evento arranca oficialmente a las 00:00 horas y concluye a las 23:59, ofreciendo a los compradores 24 horas ininterrumpidas de ofertas. Cabe señalar que algunos comercios pueden extender o adelantar sus promociones.