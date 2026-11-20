Embajada de EU en México denuncia precursores químicos de China
Autoridades estadounidenses vinculan precursores químicos chinos con el Cártel de Sinaloa.
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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- La Embajada de Estados Unidos en México continúa lanzando dardos a China, debido a que recordó que nada más en una semana de septiembre de 2025, autoridades estadounidenses decomisaron más de 300 toneladas de precursores químicos originarios del país asiático.
Embajada de EU denuncia decomisos y origen de químicos
Mediante X, esta dependencia a cargo del embajador Ronald Johnson, afirmó que eran destinados al Cártel de Sinaloa. "Estos químicos podrían haberse utilizado para fabricar casi 190,000 kilos de metanfetamina, con un valor estimado de 569 millones de dólares".
China como fuente principal de precursores para narcóticos
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Calificó a China como una importante fuente de precursores químicos empleados con el fin de elaborar fentanilo y metanfetamina.
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