Evalúan los Giants lesión de rodilla de su QB
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El entrenador John Harbaugh afirmó el martes que están evaluando la rodilla izquierda lesionada de Jaxson Dart y que no se ha tomado ninguna decisión, después de que el quarterback titular de los Giants de Nueva York saliera del partido del lunes por la noche ante los Rams de Los Ángeles.
Harbaugh se negó a confirmar los reportes de que la lesión de Dart es peor que el diagnóstico inicial de un esguince del ligamento colateral medial y que el jugador de 23 años estaría fuera por un periodo prolongado, y que no se ha descartado la posibilidad de la cirugía.
"Hemos aprendido mucho más", dijo Harbaugh en una videollamada con reporteros. "Cuando sepamos en qué dirección vamos a tener que ir o lo que sea, lo anunciaremos. Pero todavía no lo tenemos, así que no quiero adelantarme a los hechos."
Tras la derrota 28-6, Harbaugh indicó que estaba "por ahí" y que una resonancia magnética aportaría más información. No quiso compartir en qué punto estaban los Giants en el proceso de pruebas y evaluación de Dart.
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"Es una conversación continua sobre la salud de un jugador profesional, de una persona", dijo John Harbaugh. "Tenemos que prepararnos para el abanico de posibilidades y luego, una vez que sepamos dónde estamos, hacer un plan de cara al futuro. Y eso es lo que vamos a hacer".
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