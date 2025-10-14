logo pulso
Exitosa carrera atlética de aniversario Marista

Por Romario Ventura

Octubre 14, 2025 03:00 a.m.
A
En el marco de su 90 aniversario, el Instituto Potosino Marista vivió una jornada llena de energía, unión y espíritu deportivo con la realización de la carrera “90 POTO RUNNING”, evento que reunió a alumnos, exalumnos, familias, docentes, personal administrativo y a la comunidad potosina en general.

La justa deportiva dio inicio en punto de las 8:00 de la mañana, con salida en el edificio Antiguo del Potosino Primaria, ubicado en Benigno Arriaga, y meta frente al campus de Potosino Secundaria-Preparatoria, sobre avenida Cuauhtémoc. Más de mil corredores participaron en las distancias de 2 y 5 kilómetros recreativos, además de la categoría libre de 10 kilómetros, en la que se premió a los tres primeros lugares de ambas ramas.

En la categoría femenil libre 10K, el triunfo fue para Elvia Beatriz Carranco Núñez, quien detuvo el cronómetro en 00:39:08; el segundo lugar correspondió a Lydiah Bosibori Mochama con 00:40:27, mientras que Carolina del Socorro Ramírez Esparza completó el podio con 00:47:15.

Por su parte, en la categoría varonil libre 10K, el ganador fue Ayrton Daniel Ledesma Fuentes con un tiempo de 00:31:44, seguido por Andrés Leija Blanco con 00:32:13 y Kalid Galván Amaya con 00:33:44.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los ganadores recibieron una premiación económica de $5,000 pesos para el primer lugar, $3,000 para el segundo y $2,000 para el tercero, reconociendo así su esfuerzo y dedicación. Con esta carrera, el Instituto Potosino Marista no solo celebró su historia, sino que también reafirmó su vocación educativa y social, invitando a toda la comunidad a seguir corriendo juntos hacia el futuro.

