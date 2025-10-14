Clasificados hasta el momento al Mundial

La Copa del Mundo de 2026 contará con una cifra récord de 48 equipos. Cabo Verde se convirtió el lunes en la sexta selección de África en clasificarse. Se unieron a Argelia, Egipto, Ghana, Marruecos y Túnez. El archipiélago de islas volcánicas frente a la costa occidental de Áfricas será el segundo país más pequeño por población en participar en el torneo, por detrás de Islandia en 2018.

Asia tendrá ocho plazas directas y aspira a otra en el repechaje intercontinental.

África tiene 9 plazas directas y una disponible en el repechaje.

La CONCACAF — Norte y Centroamérica, junto con el Caribe, obtiene tres plazas directas y otras dos posibles en los repechajes intercontinentales.

Sudamérica cuenta con seis plazas directas y enviará otro equipo a los repechajes.

Oceanía, por primera vez, recibió un lugar garantizado en la Copa del Mundo, y Nueva Zelanda aseguró ese derecho en marzo. Nueva Caledonia podría sumarse, participando en los repechajes intercontinentales.

Europa tendrá 16 equipos seguros en la próxima Copa del Mundo.

Hasta ahora se han clasificado Estados Unidos, México, Canadá.

Sudamérica: Argentina (se clasificó el 25 de marzo), Brasil (10 de junio), Ecuador (10 de junio), Uruguay (4 de septiembre), Colombia (4 de septiembre), Paraguay (4 de septiembre).

África: Argelia (9 de octubre), Egipto (8 de octubre), Marruecos (5 de septiembre), Túnez (8 de septiembre), Ghana (13 octubre).

Asia: Australia (10 de junio), Japón (20 de marzo), Irán (25 de marzo), Jordania (5 de junio), Surcorea (5 de junio), Uzbekistán (5 de junio). Nueva Zelanda.