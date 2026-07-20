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Exitosa lid atlética Corriendo Por Una Vida Digna 2026

Por Romario Ventura

Julio 20, 2026 03:00 a.m.
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Exitosa lid atlética Corriendo Por Una Vida Digna 2026
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      Con la participación de 2 mil 800 corredores, se llevó a cabo con gran éxito la carrera atlética Corriendo Por Una Vida Digna 2026, evento que reunió a atletas de alto nivel, corredores recreativos y familias en las distancias de 12, 6 y 3 kilómetros, teniendo como salida y meta la pista de tartán del Antiguo Estadio Plan de San Luis.

      La competencia, organizada con el objetivo de recaudar recursos para apoyar a la asociación Vida Digna Potosina A.C., ofreció una jornada llena de emoción y un alto nivel competitivo, especialmente en la prueba estelar de 12 kilómetros.

      En la categoría General Femenil de 12 kilómetros, la victoria fue para la ecuatoriana Silvia Patricia Ortiz Morocho, quien cruzó la meta con un tiempo oficial de 41:46 (41:44 chip). El segundo lugar correspondió a Gabriela Flores García, del equipo Villanueva Team, con 42:14, mientras que la tercera posición fue para Mia Ivanna Cabrera Rosales, de Zatopek, al detener el cronómetro en 43:11. El cuarto puesto fue para Rose Jepkovir Kangogo, del equipo Cisne, con un tiempo de 43:15.

      En la rama varonil, la competencia fue sumamente cerrada. Tirzo Efraín Reséndez de los Santos, representante del Rodolfo Gómez Club, se quedó con el primer lugar al registrar 36:21. Apenas siete segundos después llegó Víctor Emmanuel Zambrano, del equipo Zatopek, con 36:28, mientras que el keniano Eliud Kipkorir Kosgei, del equipo Cisne, ocupó el tercer lugar con el mismo tiempo chip de 36:28. La cuarta posición fue para Juan Carlos Mendoza García, del equipo Samuel Barraza, con 36:5.

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      En la categoría Libre Femenil 6K, la victoria fue para Ilse Márquez Quijano, representante del Rodolfo Gómez Club, quien registró un tiempo oficial de 22:15 (22:14 chip), consolidándose como la mejor corredora de la distancia. El segundo lugar fue para Lidia Esquivel Esquivel, con un tiempo de 24:19, mientras que la tercera posición correspondió a Zyanya del Carmen Sánchez Sandoval, del equipo Jornar Moflerama, con un registro de 24:58.

      Por su parte, en la categoría Libre Varonil 6K, Ricardo Amador Rodríguez, del equipo Distancias de Chill, se adjudicó el triunfo tras detener el cronómetro en 18:28 (18:27 chip). La segunda posición fue para Jorge Iván Ramos Torres, quien cruzó la meta con 18:36, mientras que Fernando Isaí Hernández González completó el podio al finalizar con un tiempo de 19:36.

      La prueba de 3 kilómetros el triunfo absoluto fue para Mauricio Espinosa Acevedo, quien se adjudicó el primer lugar con un tiempo de 8 minutos y 13 segundos, representando al equipo Jorge Márquez. En segundo puesto Leonardo Espinosa Acevedo, también integrante del equipo Jorge Márquez, quien cruzó la meta apenas dos segundos después, con un registro de 8:15 y el tercer puesto correspondió a César Israel Rodríguez García, del equipo Zorro, quien detuvo el cronómetro en 8:39, completando así el podio general de la distancia.

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