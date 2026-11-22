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Con una participación superior a los 150 corredores, se llevó a cabo la primera carrera atlética organizada por CATEM San Luis Potosí, teniendo como escenario las instalaciones del Parque Tangamanga II. La competencia contempló distancias de 5 y 10 kilómetros, con la participación de atletas que se dieron cita para formar parte de esta jornada deportiva.

En la prueba de 10 kilómetros, dentro de la rama femenil, el primer lugar fue para Lydiah Bosibori Mochama, quien registró un tiempo de 41 minutos y 2 segundos. El segundo puesto correspondió a Aide Laura Hernández Rivera, con 41:39, mientras que María Margita Pérez Contreras completó el podio con 43:29.

En la rama varonil de los 10 kilómetros, Israel Reyna Tristán se quedó con la primera posición al detener el cronómetro en 33:21. Miguel Ángel Márquez Alemán ocupó el segundo sitio con 34:07, mientras que Mario Adán Santiago terminó en la tercera posición con un registro de 35:25.

Dentro de los resultados de la distancia de 5 kilómetros, en la categoría Libre Femenil, Esmeralda Ramos Ramos se quedó con el primer lugar al registrar un tiempo de 18 minutos y 48 segundos. El segundo puesto correspondió a América Renata Morales Monreal, con 18:54, mientras que Leticia Hernández Cruz completó el podio con una marca de 21:49.

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Por su parte, en la categoría Libre Varonil de 5 kilómetros, César Monreal conquistó la primera posición con un tiempo de 15 minutos y 43 segundos. La segunda plaza fue para César Ramos, quien cruzó la meta en 16:03, mientras que José Adrán Ramos Rosas ocupó el tercer lugar con un registro de 16:45.

De esta manera, CATEM San Luis Potosí celebró con éxito su primera carrera atlética, reuniendo a más de 150 participantes en una competencia que busca impulsar el deporte y los hábitos saludables entre la población potosina.