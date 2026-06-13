Exitosa lid atlética del Colegio de Contadores

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Con una destacada respuesta por parte de la comunidad atlética, se llevó a cabo una edición más de la Carrera Atlética del Colegio de Contadores 2026, teniendo como escenario la Unidad Deportiva Manuel de la Garza, ubicada en el Parque Tangamanga I, donde corredores de diferentes edades y clubes se dieron cita para competir en las distancias de 5 y 3 kilómetros.

En la prueba principal de 5 kilómetros, dentro de la categoría de 20 a 29 años, los triunfos correspondieron a Diana Montserrat Ponce Alemán, en la rama femenil, con un tiempo de 33 minutos y 52 segundos, mientras que en la rama varonil el primer lugar fue para Axel Azael Salas Camacho, del Quintanilla Team, quien detuvo el cronómetro en 21 minutos y 36 segundos.

Dentro de la categoría de 30 a 39 años, Ana Karen Martínez Palomino se adjudicó el primer puesto femenil con 39:40, mientras que José Armando Carbajal Guerrero dominó la rama varonil al registrar 22:14.

En la división de 40 a 49 años, Claudia Villicaña González se llevó el sitio de honor en la rama femenil con un tiempo de 33:50. Por su parte, José Alfonso Villicaña González, representante del Colegio de Contadores, se impuso en la rama varonil con marca de 27:19.

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La categoría de 50 años y más tuvo como vencedores a María García Baca, quien logró el primer lugar femenil con 30:46, y a Arturo Espinosa Martínez, ganador en la rama varonil tras completar el recorrido en 25:57.

Dentro de las categorías exclusivas para integrantes del Colegio de Contadores, sobresalieron Arely Hernández y Jonathan Abdiel Martínez Liñán en la división de 20 a 29 años; Guadalupe Izanami Viera Bustos y José Alfonso Villicaña González en la categoría de 40 a 49 años; además de Elvia Padrón Torres y Juan Esparza Aguilar en la categoría de 50 años y más.