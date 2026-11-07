F1 extiende contrato con Gran Premio Brasil hasta 2035

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SAO PAULO (AP) — La F1 anunció un contrato de extensión por cinco años con el Gran Premio de Brasil en Interlagos hasta 2035 el sábado.

Stefano Domenicali destaca importancia de Brasil en la F1

El presidente y director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, manifestó en un comunicado que Brasil, la tierra de campeones múltiples como Ayrton Senna, Nelson Piquet y Emerson Fittipaldi, tiene un papel central en la historia y el futuro del deporte.

"La pasión de nuestros aficionados brasileños es extraordinaria, y cada vez que regresamos a Interlagos sentimos su energía en las gradas y en la ciudad de Sao Paulo", señaló Domenicali en una conferencia de prensa.

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Presencia de América Latina en el calendario de la F1

América Latina tiene dos carreras: la de México se disputó el fin de semana pasado y la de Brasil se está celebrando hasta el domingo.

Funcionarios argentinos intentan persuadir a la F1 para que regrese después de las renovaciones en el autódromo Oscar y Juán Gálvez en Buenos Aires. El circuito albergó el Gran Premio de Argentina de manera intermitente entre 1953 y 1998.

El contrato de México con la F1 se extiende hasta la temporada 2028.

La renovación mantiene a Brasil como una presencia constante en el calendario de la F1 desde 1973. La carrera no se realizó en Sao Paulo en 2020 debido a la pandemia. El Gran Premio de Brasil se disputó en Río de Janeiro en 1978 y entre 1981 y 1989.

La carrera de Brasil se disputará la próxima temporada del 5 al 7 de noviembre.