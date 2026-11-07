logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Fotogalería

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Capturan a mujer en Lomas; tomó millón y medio de una empresa

Cinthia "N" fue detenida en la capital potosina y trasladada al pena de Xolol

Por Redacción

Noviembre 07, 2026 12:38 p.m.
A
Capturan a mujer en Lomas; tomó millón y medio de una empresa
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que detuvo a Cinthia "N" en la capital potosina, por su probable intervención en la disposición no autorizada de más de un millón y medio de pesos de una empresa de la Zona Media.

      La presunta disposición no autorizada de recursos económicos por más de un millón y medio de pesos motivó una investigación de la Fiscalía, que derivó en una orden de aprehensión en contra de Cinthia "N" por su probable intervención en el delito de abuso de confianza.

      De acuerdo con las indagatorias, los hechos ocurrieron en marzo de 2025, cuando la señalada presuntamente dispuso para beneficio propio de recursos económicos de una empresa dedicada a la comercialización de insumos y fertilizantes, sin contar con autorización para ello.

      Al integrar la carpeta de investigación, personal del Ministerio Público reunió los elementos necesarios y solicitó la orden de aprehensión ante un Juez de Control, quien concedió el mandato judicial. Posteriormente, elementos de la Policía de Investigación (PDI) localizaron a Cinthia "N" en la colonia Lomas Cuarta Sección, en la capital potosina, donde cumplimentaron dicha orden.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Tras su detención, la señalada fue trasladada al Centro Estatal de Reinserción Social Femenil de Xolol, en el municipio de Tancanhuitz, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que la requiere.

      LEA TAMBIÉN

      Sujeto es aprehendido por abuso de confianza

      La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, a través de elementos de la Policía de Investigación cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Juan Antonio "N", por su probable responsabili...

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Capturan a mujer en Lomas; tomó millón y medio de una empresa
      Capturan a mujer en Lomas; tomó millón y medio de una empresa

      Capturan a mujer en Lomas; tomó millón y medio de una empresa

      SLP

      Redacción

      Cinthia "N" fue detenida en la capital potosina y trasladada al pena de Xolol

      Trailero vuelca en la Valles-Tamazunchale; fue hospitalizado
      Trailero vuelca en la Valles-Tamazunchale; fue hospitalizado

      Trailero vuelca en la Valles-Tamazunchale; fue hospitalizado

      SLP

      Huasteca Hoy

      Socorristas atendieron al chofer y lo trasladaron a un centro médico tras el accidente

      Impactan automóvil y camioneta en el bulevar
      Impactan automóvil y camioneta en el bulevar

      Impactan automóvil y camioneta en el bulevar

      SLP

      Redacción

      Vuelca vehículo sobre la cuneta en el Libramiento Oriente
      Vuelca vehículo sobre la cuneta en el Libramiento Oriente

      Vuelca vehículo sobre la cuneta en el Libramiento Oriente

      SLP

      Redacción