Capturan a mujer en Lomas; tomó millón y medio de una empresa

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que detuvo a Cinthia "N" en la capital potosina, por su probable intervención en la disposición no autorizada de más de un millón y medio de pesos de una empresa de la Zona Media.

La presunta disposición no autorizada de recursos económicos por más de un millón y medio de pesos motivó una investigación de la Fiscalía, que derivó en una orden de aprehensión en contra de Cinthia "N" por su probable intervención en el delito de abuso de confianza.

De acuerdo con las indagatorias, los hechos ocurrieron en marzo de 2025, cuando la señalada presuntamente dispuso para beneficio propio de recursos económicos de una empresa dedicada a la comercialización de insumos y fertilizantes, sin contar con autorización para ello.

Al integrar la carpeta de investigación, personal del Ministerio Público reunió los elementos necesarios y solicitó la orden de aprehensión ante un Juez de Control, quien concedió el mandato judicial. Posteriormente, elementos de la Policía de Investigación (PDI) localizaron a Cinthia "N" en la colonia Lomas Cuarta Sección, en la capital potosina, donde cumplimentaron dicha orden.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tras su detención, la señalada fue trasladada al Centro Estatal de Reinserción Social Femenil de Xolol, en el municipio de Tancanhuitz, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que la requiere.