Falcons ganan a los 49ers

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

ATLANTA.- El inicio perfecto de temporada de San Francisco fue borrado por un doloroso recordatorio de que incluso un equipo invicto no puede superar un déficit de 4-0 en pérdidas de balón.

Michael Penix Jr. lanzó tres pases de touchdown, Atlanta convirtió en 13 puntos las pérdidas de balón del rival y los Falcons ganaron el domingo 29-20 para propinarle a los 49ers de San Francisco su primera derrota.

San Francisco (6-1) ya estaba mermado en la posición de receptor abierto antes de que su ofensiva enfrentara limitaciones adicionales cuando el corredor Christian McCaffrey se perdió gran parte de la primera mitad por una lesión en el muslo y no asumió su carga de trabajo habitual cuando regresó después del descanso.

El linebacker novato Kendal Daniels interceptó un pase de Brock Purdy destinado a Jordan Watkins cuando quedaban 2:34. Fue la segunda intercepción de Purdy. Luego, Daniels recuperó un balón suelto de George Kittle con menos de un minuto por jugar para la última pérdida de balón de Atlanta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Penix lanzó pases de anotación a las alas cerradas Nick Muse y Kyle Pitts antes de que Atlanta (3-4) tomara ventaja de 26-14 con un pase de touchdown de 21 yardas a Drake London en el cuarto periodo. Penix completó 25 de 34 pases para 213 yardas sin intercepciones.

El intento de remontada de los 49ers se vio afectado cuando una larga revisión de los oficiales anuló el aparente pase de touchdown de 23 yardas de Purdy a Watkins. Tras la decisión, Purdy fue capturado en cuarta oportunidad por Za´Darius Smith.

El pase de anotación de 1 yarda de Purdy al fullback Kyle Juszcyk cuando quedaban 5:05 recortó la ventaja de Atlanta a 26-20 antes de que el intento de punto extra de Eddy Pineiro se fuera desviado a la izquierda — su cuarto fallo de punto extra de la temporada.

Una patada de despeje desviada del pateador de Atlanta Jake Bailey permitió a San Francisco iniciar una posesión en su yarda 47 con unos cuatro minutos por jugar. Los 49ers desperdiciaron la oportunidad de montar una serie para tomar la delantera cuando Purdy lanzó su segunda intercepción, lo que derivó en un gol de campo de 31 yardas de Nick Folk .

Purdy completó 27 de 40 pases para 288 yardas, con un touchdown y las dos intercepciones.

Bijan Robinson corrió para 63 yardas mientras los Falcons rompieron una racha de dos derrotas. McCaffrey se limitó a siete acarreos para 39 yardas.