Fallece el polémico promotor C. Hurtado

Por El Universal

Noviembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Fallece el polémico promotor C. Hurtado

CIUDAD DE MÉXICO.- La mañana de este lunes se dio a conocer el fallecimiento de un hombre que, desde Miami, Florida, movía muchos hilos en el futbol mexicano. La partida de Carlos Hurtado pone fin a una época en donde los promotores tomaron control del futbol mexicano.

Imposible aceptar que en pleno 2025 la única fotografía que existe de Hurtado sea una completamente borrosa y en donde apenas puede reconocerse un rostro que refleja el misticismo de un personaje de quien incluso su nombre verdadero era una incógnita. La opacidad de sus formas de negociar a crecentan el morbo sobre un personaje con muy mala reputación.

Cruz Azul fue uno de los clubes que más poder le dio a Hurtado dentro de sus instalaciones. Su relación con Guillermo Álvarez Cuevas hirió desde dentro el seno celeste y provocó la furia de uno de sus mayores referentes en la figura de Carlos Hermosillo, quien siempre manifestó su inconformidad con las formas de Hurtado.

El “Señor de Miami” falleció en Ciudad de México y esto despertó muchas dudas sobre la vida del polémico personaje. Divisor de opiniones, arquitecto de una red corrupta en donde Cruz Azul fue el más afectado con fichajes que solo aportaron credibilidad y poder a Hurtado, de lo futbolístico… poco que rescatar.

Todas las personalidades del futbol mexicano sabían de la existencia de Hurtado, fuera del entorno era un auténtico desconocido. Querido por pocos, cuestionado por un gran sector de la comunidad futbolística, Hurtado se marchó del plano terrenal dejando un legado turbio en el futbol nacional.

