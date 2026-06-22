Fátima Herrera logra el bronce

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La selección nacional de boxeo cerró su participación en la Copa Mundial de Boxeo Guiyang 2026, celebrada en China, con una medalla de bronce, gracias a la destacada actuación de la olímpica en París 2024, Fátima Herrera, quien subió al podio en la categoría de los 48 kilogramos femenil.

La pugilista potosina alcanzó las semifinales del certamen, donde protagonizó un cerrado combate frente a la india Jyoti Jyoti. Tras tres intensos episodios, Herrera fue superada por decisión dividida de los jueces (2-3), con tarjetas de 27-30, 29-28, 30-27, 28-29 y 27-30, resultado que le otorgó la medalla de bronce.

Previamente, la representante mexicana había asegurado su lugar en el podio al vencer con autoridad por decisión unánime (5-0) a la china Xiong Guanyun en la ronda de cuartos de final, mostrando un sólido desempeño ante la representante local.

Concluida la competencia, la delegación mexicana, integrada por siete pugilistas, regresará al Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), donde continuará con su concentración y preparación bajo la dirección del jefe de entrenadores, Diego Daniel Salas Niño, junto con su equipo multidisciplinario.

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La Copa Mundial de Boxeo 2026 inició su calendario con una primera fase en Foz do Iguaçu, Brasil, y tendrá su gran final del 25 de noviembre al 2 de diciembre en Tashkent, Uzbekistán, escenario en el que los mejores exponentes del boxeo internacional buscarán cerrar la temporada con los máximos honores.