Feroz remontada de los Cachorros

Vienen de atrás para imponerse en extrainnings a los Bravos de Atlanta

Por AP

Septiembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Feroz remontada de los Cachorros

CHICAGO.- Carson Kelly conectó un jonrón de dos carreras para empatar el juego en la octava entrada y un sencillo que puso fin al partido en la décima, llevando a los Cachorros de Chicago a una victoria salvaje de 7-6 sobre los Bravos de Atlanta el lunes.

Ian Happ tuvo tres imparables para Chicago, incluyendo su 19no jonrón. Dansby Swanson impulsó dos carreras y Matt Shaw conectó un doble productor.

Seiya Suzuki comenzó la décima entrada de los Cachorros en segunda como corredor automático. Avanzó con un rodado de Nico Hoerner a segunda antes de que Kelly conectara una línea al rincón izquierdo contra John Brebbia (1-1).

Andrew Kittredge (4-3) trabajó una décima entrada perfecta para llevarse la victoria.

Los Cachorros estaban detrás 6-1 antes de que Shaw conectara un doble que impulsó a Swanson en la quinta. Swanson bateó un doble de dos carreras contra Hunter Stratton en la sexta, y Kelly completó la remontada con su 14to cuadrangular en una curva con cuenta de 3-2 de Pierce Johnson.

Michael Harris II impulsó cuatro carreras para Atlanta con un par de hits con dos outs. Drake Baldwin tuvo dos imparables y anotó dos veces.

