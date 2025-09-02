Iguala Juan Soto récord personal

DETROIT.- El dominicano Juan Soto igualó su récord personal con seis carreras producidas, conectando un grand slam y un triple que remolcó dos para liderar a los Mets de Nueva York a superar 10-8 a los Tigres de Detroit el lunes.

El jonrón de Soto en la cuarta entrada contra Charlie Morton puso a los Mets adelante 6-3. Después de que Detroit empatara la pizarra, Soto dio a los Mets una ventaja de 8-6 cuando pegó el triple ante Drew Sommers (0-1), quien perdió en su primera decisión en las mayores.

Soto tiene 36 cuadrangulares. Sus jonrones anteriores esta temporada fueron todos en solitario o de dos carreras. Está 11 de 26 con un OPS de 1.446 con corredores en posición de anotar desde el 1 de agosto.

Nueva York mantuvo una ventaja de cuatro juegos sobre Cincinnati por el último boleto como comodín de la Liga Nacional. Tigres de Detroit comenzaron el día con una ventaja de nueve y medio juegos en la Central de la Americana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí