Ferreos partidos de futbol en Liga Azteca

La Liga de Futbol Azteca vivió este domingo 21 de septiembre una jornada cargada de emociones dentro de la Categoría Estelar Ramiro Leyva, donde los equipos no se guardaron nada y dejaron sobre la cancha entrega, goles y espectáculo.

HISTORIA EN PAUSA

El duelo entre Real Estanzuela y Atlético Paisanos quedó pendiente, dejando a la afición a la expectativa de un partido que promete intensidad y que podría ser decisivo en la lucha por posiciones en la tabla.

SE IMPONE CON AUTORIDAD

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En un partido bien trabajado, Atlético Casanova derrotó 3-1 a Carpintería Benja’s F.C.. Los tantos de Ángel Leos, Ernesto Torres y Jonathan Leos marcaron la diferencia, mientras que Alexis Gallegos puso el gol de la honra para los carpinteros. El silbante José Luis Martínez Martínez llevó con buen criterio un encuentro de alto ritmo.

ARRASA AL INDEPENDIENTE

La contundencia fue la carta de presentación del Atlético División, que goleó sin piedad 4-0 al Deportivo Independiente. Luis Armando Escalante brilló con un doblete, acompañado por los tantos de José Chávez y Fabián Díaz, en una tarde que dejó claro el poderío ofensivo del equipo. El árbitro José Socorro Gómez sancionó con serenidad un duelo dominado de principio a fin.

SE LLEVA UN PARTIDAZO

El encuentro más vibrante de la jornada lo protagonizaron Mulas de Moreno F.C. y Club Toluca F.C., con un marcador de 4-3 que mantuvo a los aficionados al filo del asiento. Arhesus Zavala (2), Ramón Rodríguez y Jhoan Jasso fueron los héroes de la victoria, mientras que los toluqueños respondieron con el doblete de Erick Santana y un gol de Daniel Ruiz. El árbitro José de Jesús Reyes Infante fue testigo de un choque de ida y vuelta, lleno de garra y goles.

SE LLEVA UN TRIUNFO

DE ALARIDO

En un choque vibrante de ida y vuelta, Atlético Gota Blanca se impuso por marcador de 4-3 al siempre combativo Real Saucito. La ofensiva local brilló con los dobletes de Jesús Lara y los tantos de Christopher Campos y Saúl Fortuna, quienes firmaron la victoria.

Por su parte, el Real Saucito luchó hasta el último minuto gracias a las anotaciones de Luis González (2) y Édgar Suárez, que mantuvieron el partido encendido de principio a fin. Bajo el arbitraje de José Socorro Gómez, el duelo se convirtió en un auténtico espectáculo para los asistentes.

PARTIDO PENDIENTE

El encuentro entre Club Toluca F.C. y Atlético Paisanos no pudo celebrarse y quedó programado para disputarse la próxima semana, manteniendo a la afición expectante de lo que puede ser un choque clave en la lucha por la clasificación.

CATEGORÍA 1/A DIVISIÓN

El Dep. Reyes Colombia Neysa 63 se impuso por la mínima, 1-0, a Rinocerontes F.C. gracias al gol de Jairo Tovar, quien se convirtió en la figura del encuentro. Con el silbato de José Antonio Turrubiartes, el duelo se disputó con alta intensidad, pero la solitaria anotación bastó para firmar el triunfo.

DOBLE RR NO

PERDONA

Las Mulas de Moreno F.C. poco pudieron hacer ante el poder ofensivo del Deportivo Doble RR, que se llevó el triunfo por 3-0 con los tantos de Luis Andablo (2) y Antonio Zapata. El arbitraje de Ulises Ochoa Madrigal acompañó un encuentro dominado de principio a fin por los ganadores.

GOLEADA DE LOCURA

El choque entre JRS de la Rosa y Costanzo F.C. fue una lluvia de goles y emociones. El marcador final de 8-6 favoreció a Costanzo en un duelo que quedará para la memoria.

Por los de la Rosa destacaron Bryan de la Rosa (3), Manuel Mata (2) y Erick Basabe (1). En tanto, la ofensiva de Costanzo brilló con Samuel Domínguez (4), Jesús Noyola (2), Diego Cruz (1) y Carlos Beltrán (1). El silbante Héctor CSL tuvo un reto mayúsculo en un partido que encendió a los aficionados.

SE IMPONE CON LO JUSTO

En otro encuentro cerrado, el Atlético de Turrubiartes derrotó 1-0 al Atlético División, gracias al tanto solitario de Francisco Colunga. El árbitro José Esteban Castillo Martínez llevó el control de un partido que se definió con garra y efectividad.

Descanso estratégico: El Atlético Palmeiras cumplió con su jornada de descanso, observando desde la tribuna los movimientos en la tabla general.