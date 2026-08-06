Leagues Cup: Todos los partidos de este jueves

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Este jueves, 6 de agosto, continuarán los enfrentamientos de la Leagues Cup entre los equipos de la Liga MX y la Major League Soccer (MLS).

Por la parte del futbol mexicano, seis equipos verán acción: Santos Laguna, Cruz Azul, Necaxa, Tijuana, América y Puebla.

Horarios y canales del jueves 6 de agosto

-New York City FC vs Santos Laguna | 17:30 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Apple TV.

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-Cruz Azul vs Philadelphia Union | 18:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Apple TV.

-Chicago Fire vs Necaxa | 18:30 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Apple TV.

-Austin FC vs Tijuana | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Apple TV.

-América vs San Diego FC | 20:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Apple TV, TUDN, Imagen Televisión y Nu9ve.

-Portland Timbers vs Puebla | 20:30 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Apple TV.