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Leagues Cup: Todos los partidos de este jueves

El torneo continúa con enfrentamientos entre Liga MX y MLS

Por El Universal

Agosto 06, 2026 12:24 p.m.
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Leagues Cup: Todos los partidos de este jueves
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      Este jueves, 6 de agosto, continuarán los enfrentamientos de la Leagues Cup entre los equipos de la Liga MX y la Major League Soccer (MLS).

      Por la parte del futbol mexicano, seis equipos verán acción: Santos Laguna, Cruz Azul, Necaxa, Tijuana, América y Puebla.

      Horarios y canales del jueves 6 de agosto

      -New York City FC vs Santos Laguna | 17:30 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Apple TV.

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      -Cruz Azul vs Philadelphia Union | 18:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Apple TV.

      -Chicago Fire vs Necaxa | 18:30 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Apple TV.

      -Austin FC vs Tijuana | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Apple TV.

      -América vs San Diego FC | 20:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Apple TV, TUDN, Imagen Televisión y Nu9ve.

      -Portland Timbers vs Puebla | 20:30 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Apple TV.

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