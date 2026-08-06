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Vinicius se queda de blanco hasta 2032

El delantero brasileño suma 128 goles y 14 títulos en ocho temporadas con el conjunto merengue

Por EFE

Agosto 06, 2026 12:24 p.m.
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Real Madrid renueva a Vinicius Junior hasta 2032

Real Madrid renueva a Vinicius Junior hasta 2032

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      Madrid, 6 ago (EFE).- Vinicius Junior renovó su contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2032, informó este jueves el club español.

      El vínculo anterior del delantero brasileño vencía en junio de 2027, por lo que el Real Madrid buscaba cerrar su ampliación antes de que pudiera negociar su salida como agente libre.

      Vinicius llegó al conjunto merengue en julio de 2018, cuando tenía 18 años. Desde entonces ha disputado 375 partidos, marcado 128 goles y conquistado 14 títulos.

      Su palmarés incluye dos Ligas de Campeones, tres Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, tres Ligas de España, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

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      El Real Madrid destacó que el brasileño marcó en las finales de la Liga de Campeones de 2022 y 2024, ambas ganadas por el equipo.

      En el plano individual, Vinicius obtuvo el premio The Best de la FIFA en 2024 y fue incluido ese mismo año en el once mundial del organismo. También formó parte del mejor equipo de la Liga de Campeones en las temporadas de 2022, 2023 y 2024.

      El atacante se incorporó este lunes a la pretemporada del Real Madrid después de sus vacaciones, tras participar con Brasil en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

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