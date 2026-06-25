Costa de Marfil celebra su histórica clasificación en Filadelfia

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FILADELFIA (AP) — Costa de Marfil se regocijó. Sus jugadores cayeron de rodillas en el campo y se tomaron una foto de equipo —sin parangón en la historia de la selección nacional. Todos apuntaron con un dedo hacia el cielo.

Un dedo, para señalar que éste será el primer viaje del equipo de África Occidental a la ronda de eliminación directa del Mundial.

¿Por qué detenerse ahí?

"No nos estamos poniendo ningún límite" , dijo el delantero estelar Nicolas Pépé . "Creo que tenemos un potencial enorme".

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Les Éléphants irrumpieron en la fiesta y se clasificaron desde su grupo por primera vez en cuatro participaciones mundialistas. Pépé aportó un gol en cada tiempo y Costa de Marfil avanzó con una victoria 2-0 sobre Curazao el jueves.

Los jugadores se quitaron las camisetas y bailaron y festejaron en el vestuario por la celebración bien ganada y largamente esperada.

Costa de Marfil venció a Ecuador por 1-0 en la primera fecha del torneo —y en el mismo estadio de Filadelfia que albergó el partido del jueves— y cayó ante Alemania en el segundo encuentro del Grupo E.

La selección marfileña jugará el 30 de junio contra Francia o Noruega —el que termine como segundo del Grupo I.

"Si aspiramos a llegar hasta el final, no importa contra quién juguemos", dijo Pépé.

Curazao necesitaba ganar. En cambio, no logró convertirse en la nación más pequeña en clasificarse a las rondas de eliminación directa en la historia.

Pépé, quien juega para el club español Villarreal, acabó temprano con todo el suspenso, al anotar apenas en el séptimo minuto, y la ventaja se mantuvo el resto del partido ante una entusiasta multitud que hizo que Les Éléphants se sintieran como en casa.

Costa de Marfil estableció su base de entrenamiento en el cercano Delaware y practicó en la sede del Union de Filadelfia de la MLS, en los suburbios de esta ciudad.

Si se suma un amistoso (contra el segundo equipo del Union) y el emocionante triunfo a los 90 minutos ante Ecuador, resulta que Les Éléphants contaron con muchos aficionados adoptivos entre la multitud de 68.324 —aproximadamente 40% de la población de Curazao— en la casa de los Eagles de la NFL.

Los aficionados vestidos de anaranjado enloquecieron cuando Pépé anotó de nuevo con un disparo de zurda desde el rincón más lejano a los 64 minutos para sellar la victoria.

Fue sustituido tres minutos después a fin de obtener apenas un poco más de descanso para el partido del 30 de junio, que será el más importante para la selección nacional en su historia del Mundial.

He aquí una razón más de rivalidad por la que los nuevos aficionados de Filadelfia podrían seguir de cerca a Les Éléphants —el próximo partido es en Dallas.

"Es un poco difícil tener que dejar Filadelfia", dijo el técnico marfileño Emerse Faé.

Costa de Marfil necesitaba sólo un empate para avanzar, pero jugó con ímpetu competitivo el resto del encuentro y nunca permitió que Curazao pareciera cerca de igualar.

Senegal y Costa de Marfil fueron añadidos en diciembre por el gobierno del presidente Donald Trump a la lista de países con restricciones parciales de entrada a Estados Unidos, trastocando los planes de viaje para el Mundial.

Aun así, los marfileños tuvieron una presencia ruidosa y orgullosa en Filadelfia y presumieron la ventaja de local el jueves. Se abrazaron, bailaron y corearon en las gradas mientras transcurrían los últimos segundos y la celebración entraba en otra marcha festiva.

"Sabemos que no todos pudieron hacer el viaje, y podemos ver que había bastantes aficionados marfileños en el estadio", dijo Pépé. "Así que creo que esta victoria es para ellos también, y se la merecen ampliamente".

Costa de Marfil aprovechó cuando Yan Diomande, de 19 años y quien llegó a Estados Unidos cuatro años antes como prospecto de fútbol que no hablaba nada de inglés, se apoderó de un balón que Curazao no logró despejar y se lo cedió a Pépé para un gol fácil ante Eloy Room .

Room, de 37 años, había aportado 15 atajadas el sábado ante un insistente ataque de Ecuador y ayudó a que la Ola Azul consiguiera su primer punto en la historia con un empate 0-0.

Faé, con su polo blanco informal y una gorra de béisbol negra, levantó los brazos en señal de triunfo una vez que Pépé anotó. Lanzó puñetazos al aire en la banda.

"Mi mensaje sería: disfruten", dijo Faé. "Ahora el equipo tiene que deleitarse con esta victoria y esta clasificación. Estamos muy orgullosos, muy felices".

Aun así había motivos para celebrar para Curazao.

"Esta fue una gran experiencia para nosotros", dijo Room. "Fue un viaje largo, que empezó hace mucho tiempo. Ahora estamos aquí. Queríamos mostrarle al mundo lo que podemos hacer. Le trajimos mucha alegría al torneo. Espíritu. Lucha. Y de eso podemos estar orgullosos. Y creo que hoy también mostramos que podemos jugar en el escenario más alto".

Curazao es un territorio autónomo de unas 156.000 habitantes en el Caribe dentro del reino de los Países Bajos. El equipo depende casi por completo de jugadores nacidos y criados en Holanda.

"Han estado jugando con pleno entusiasmo y con mucho coraje", dijo el técnico de Curazao, Dick Advocaat, de 78 años, en lo que potencialmente fue su último partido internacional. "Esto es algo de lo que tenemos que beneficiarnos".

El delantero marfileño Elye Wahi, quien está bajo investigación por presuntas infracciones relacionadas con apuestas mientras jugaba para el Niza, ingresó como suplente en el segundo tiempo después de que se perdió el partido contra Alemania.

El tanto decisivo fue obra de Pépé, y recibió muchos aplausos después de que fue nombrado el jugador del partido.

"Este premio también es un logro del equipo", dijo. "Yo marco los goles, pero vienen de asistencias perfectas de mis compañeros, así que lo considero un premio colectivo".