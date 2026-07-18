La final del Mundial se jugará en césped artificial con críticas mixtas. La lluvia podría ayudar

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NUEVA YORK (AP) — Los jugadores y los entrenadores han respondido a muchas preguntas sobre el césped de East Rutherford, Nueva Jersey, antes y después de los partidos del Mundial disputados allí. Las opiniones han sido variadas.

El brasileño Vinícius Júnior habló mal del mismo. El seleccionador francés Didier Deschamps lo calificó de especial, y no en el buen sentido. Al técnico noruego Ståle Solbakken le preguntaron varias veces sobre la superficie antes de dirigir su primer partido en ella y terminó más satisfecho de lo que esperaba.

Aunque es completamente distinta de la superficie de césped artificial del estadio que ha sido criticada por jugadores de la NFL, la cancha de césped natural con fibras sintéticas cosidas para reducir el riesgo de que se levanten pedazos y se produzcan desgarros ha recibido valoraciones dispares en los primeros siete partidos del torneo allí.

Tras una pausa de casi dos semanas para que el personal la dejara en las mejores condiciones posibles, el partido más importante se juega allí el domingo, cuando Argentina y España se enfrenten en la final.

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Ninguno de los dos equipos ha jugado todavía en el estadio de los Meadowlands, lo que añade otro elemento de incertidumbre al duelo.

¿Un campo que es más rápido y mejor cuando está mojado?

Antes de que Noruega enfrentara a Senegal en Nueva Jersey, Solbakken comparó el campo de Meadowlands con AstroTurf. Comentó que el césped corto y firme podría favorecer a los equipos a los que les gusta tener la posesión del balón. Cayó una lluvia torrencial antes y durante el partido del 22 de junio, lo que cambió la manera en que se jugó.

"El campo estuvo mucho mejor por la lluvia, porque la lluvia hizo que el balón no se te quede pegado al pie. Va más rápido, más suave, y eso permitió que dos buenos equipos pudieran jugar a su fortaleza, así que el campo, por la lluvia, fue mejor", dijo Solbakken. "Sospecho más si no llueve, porque entonces está seco y corto y podría ser más difícil, pero con la lluvia de hoy el campo estuvo mucho, mucho mejor".

Estaba seco cuando Inglaterra se midió con Panamá en el último partido de la fase de grupos para ambos equipos. Thomas Tuchel, el técnico de Inglaterra, también lo comparó con césped artificial por lo corto de las hojas de pasto, muy distinto del campo en Foxborough, Massachusetts.

"Es un campo muy rápido. Está muy corto y un poco irregular porque todavía se ven las distintas capas del césped y no está completamente parejo", dijo Tuchel. "Así que es bastante activo. Rebota bastante. ... Este estaba muy duro y muy rápido, pero era bueno, se podía jugar, y nadie se quejó".

Vinícius, después de que Brasil debutara allí ante Marruecos y de anotar el 13 de junio, manifestó que "el campo no ayuda". El volante francés Adrien Rabiot, que jugó allí contra Senegal tres días después, lo calificó de duro y rígido.

"En Europa jugamos en campos que están en mejores condiciones", dijo Rabiot. "El campo no estaba en buenas condiciones, en mi opinión. Vi que también ha habido muchas críticas, así que no soy el único que critica el estado".

Deschamps lo describió como exigente y dijo que el campo "les pasó factura a los músculos de los jugadores".

Para cuando Francia regresó para abrir la fase de eliminación directa contra Suecia el 30 de junio, Rabiot dijo que creía que había habido una ligera mejora y que el césped estaba más largo.

FIFA dedicó más de cinco años al césped e hizo ajustes durante el Mundial

La FIFA indicó que los preparativos incluyeron pruebas y colaboración con expertos en césped y operadores del estadio. El campo, con césped de Carolina Green Sod Farm, se instaló a principios de mayo.

Después de añadir las fibras híbridas, los trabajadores siguieron un ciclo continuo de recebo, aireación, corte y lo que la FIFA llamó un riego cuidadosamente gestionado.

La superficie fue monitoreada y sometida a pruebas durante todo el proceso de cinco partidos de fase de grupos y dos de eliminación directa disputados allí, incluidas revisiones de niveles de humedad, firmeza y jugabilidad general. Noruega contra Senegal mostró a los responsables cuánta agua podía retener la superficie y llevó a maximizar las horas de riego antes y durante los partidos, en el descanso y en las pausas de hidratación.

"La meta en todo momento ha sido ofrecer una superficie que cumpla los estándares más altos posibles en rendimiento, consistencia y seguridad de los jugadores", dijo la FIFA en un comunicado a The Associated Press.

La ventana de 13 días entre el partido Noruega-Brasil en octavos de final y la final fue intencional, con la FIFA buscando optimizar las condiciones. El objetivo era darle al campo la oportunidad de recuperarse y prepararse, y realizar ensayos de ceremonias.

No está claro cómo se comportará el campo durante la final del Mundial Eso es una incógnita, aunque la lluvia intensa prevista para el área el sábado podría hacer que se parezca más al primer partido de Noruega en el estadio. Mientras el humo de los incendios forestales en Canadá deja dudas sobre la calidad del aire, el resto del clima apunta a ser perfecto: soleado y 28 grados Celsius (82 Fahrenheit).

Cuando termine el Mundial, el césped será retirado y se reinstalará césped artificial en el MetLife Stadium antes del primer partido de exhibición de los Giants el 15 de agosto. Ese proceso ya comenzó en otros estadios de Estados Unidos después de que concluyeran los últimos partidos allí.

La Asociación de Jugadores de la NFL se opone a eso, al señalar que el 92% de sus afiliados prefiere jugar sobre césped natural. Varios jugadores han publicado en redes sociales en las últimas semanas a favor del césped natural frente al césped artificial.

"Si los estadios pueden hacer que el césped funcione para el Mundial, pueden hacer que funcione para los jugadores de la NFL", dijo Laremy Tunsil, lineman ofensivo de Washington.