Josh Kerr rompe récord de la milla en Londres con 3:42.66

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LONDRES (AP) — Josh Kerr, el corredor británico que ayudó a avivar un resurgimiento del drama en las pruebas de medio fondo en la pista, añadió un nuevo capítulo el sábado al correr la milla en 3 minutos, 42.66 segundos para romper el récord de 27 años de la distancia.

Récord histórico de la milla en Londres

En una reunión de la Liga Diamante en Londres, Kerr superó la marca del marroquí Hicham El Guerrouj, de 3 minutos, 43,13 segundos, establecida en Roma en 1999. El nativo de Edimburgo, de 28 años, celebró con una vuelta de honor en el London Stadium.

"Era solo yo, mis zapatillas y la pista", dijo. "Estaba absolutamente sordo en esos últimos 110 metros.

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Kerr fue tan dominante el sábado que terminó con poco más de tres segundos de ventaja sobre el estadounidense Yared Nuguse, en 3:45.69.

Reacciones y contexto de la carrera

En una entrevista con la BBC, Kerr dijo que el apoyo del público mientras se acercaba al récord fue "simplemente increíble".

"No levanté el pie del acelerador", continuó, "pero... empecé a deslizarme y pensé: ´oh wow, esto se siente increíble´. Es increíble porque estoy desacelerando. Así que pensé: ´mejor llego a la línea´. Así que, al cruzar la línea de meta, ver 42 y algo — lo que fuera — era mi objetivo, así que fue genial".

La mejor marca previa de Kerr, de 28 años, era de 3:45.34 en 2024.

Kerr y Jakob Ingebrigtsen, el campeón olímpico de 2021, le dieron impulso a la prueba ligeramente más corta pero más disputada de los 1.500 metros en la antesala de los Juegos Olímpicos de París, yendo y viniendo en una serie de temas, incluida la sugerencia de Kerr de que su rival solo podía correr sus mejores tiempos con la ayuda de liebres, algo que no se permite en los grandes campeonatos.

Kerr, quien ganó el Mundial en la distancia en 2023, se enfrentó con frecuencia a Ingebrigtsen en la pista y en internet a principios de la década de 2020. Cuando llegaron los Juegos de París, Ingebrigtsen se desinfló hasta el cuarto puesto mientras el estadounidense Cole Hocker dio una gran sorpresa, con Kerr terminando segundo.

El año pasado en los campeonatos mundiales, Ingebrigtsen falló en una serie preliminar mientras Kerr se lesionó y cojeó hasta la meta en una carrera ganada por Issac Nader, de Portugal.

Este año, sin mundiales ni Juegos Olímpicos en el calendario, Kerr hizo de la milla su objetivo principal. Es una distancia que no se corre tanto en los grandes eventos, pero que aún tiene una enorme importancia histórica, gran parte de ella en torno a que Roger Bannister rompiera en 1954 la antes intimidante barrera de los cuatro minutos.