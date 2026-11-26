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Roma.- El argentino Lautaro Martínez volvió a marcar este miércoles ante el Stuttgart tras regresar a la Liga de Campeones más de un mes después de su lesión, sumándose al tanto de Luka Sucic para sellar una victoria clave del Inter de Milán.

El equipo de Cristian Chivu sufrió al inicio ante la presión alemana, pero poco a poco se acercó al área con Marcus Thuram y Pio Esposito, mientras Lautaro esperaba en el banquillo. Aunque el Stuttgart resistió en defensa durante el primer tiempo —marcado por la lesión muscular de Alessandro Bastoni en el minuto 40, sustituido por Federico Dimarco—, el Inter rozó el gol antes del descanso con un disparo desviado de Thuram y un tiro al poste de Barella.

En la reanudación, una mano de Vagnoman tras un centro de Dimarco fue sancionada como penalti vía VAR, y Sucic convirtió el 1-0 en el minuto 57. Ya en el campo, Lautaro Martínez necesitó apenas cinco minutos para sentenciar: en el 74, aprovechó un centro de Dimarco que dejó pasar Pio Esposito para anotar el 2-0 definitivo. Con este resultado, el Inter encadena tres triunfos consecutivos en el torneo europeo.