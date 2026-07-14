Tom Cruise, Robbie Williams y Shakira el show de la final del Mundial

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La final del Mundial 2026 tendrá un espectáculo musical sin precedentes. La FIFA anunció parte del elenco que participará en la ceremonia de clausura y en el primer show de medio tiempo en la historia de una Copa del Mundo, que se realizará el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, sede de Nueva York/Nueva Jersey.

El evento reunirá a figuras del cine, la música y el entretenimiento internacional, con artistas como Tom Cruise, Robbie Williams, Laura Pausini y Jennifer Hudson.

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Estos son los artistas y personalidades que formarán parte de la celebración:El actor estadounidense, protagonista de películas como "Top Gun" y la saga "Misión: Imposible", participará en la ceremonia de clausura del Mundial 2026.Aunque la FIFA no detalló cuál será su participación, su presencia sumará una figura del cine de Hollywood al cierre del torneo.El cantante británico, conocido por éxitos como "Angels" y "Rock DJ", será uno de los encargados de poner música al espectáculo previo a la final.Williams cuenta con una amplia trayectoria internacional y es uno de los artistas británicos más reconocidos de las últimas décadas.La cantante italiana también formará parte de la ceremonia de clausura del Mundial. La intérprete de "La soledad" llevará su música al escenario del MetLife Stadium.La artista estadounidense, conocida por su paso como vocalista de The Pussycat Dolls, participará en el espectáculo que cerrará la Copa del Mundo.El popular streamer estadounidense también estará presente en la ceremonia de clausura. Su participación refleja la importancia que han adquirido los creadores de contenido dentro del entretenimiento deportivo global.La cantante y actriz estadounidense, ganadora de los cuatro premios principales del entretenimiento estadounidense (Emmy, Grammy, Oscar y Tony, conocidos como EGOT), interpretará una versión especial del himno nacional de Estados Unidos.La FIFA informó que el himno estadounidense ha sonado durante todos los partidos disputados en el MetLife Stadium, aunque en esta ocasión tendrá un momento especial previo a la final.Además de la ceremonia de clausura, la FIFA confirmó que la final del Mundial 2026 tendrá por primera vez un espectáculo musical de medio tiempo, una tradición del deporte estadounidense popularizada por el Super Bowl de la NFL.El show contará con la participación de grandes figuras de la música internacional:ShakiraMadonnaBTSJustin BieberGustavo DudamelBurna BoyCoro PS22ColdplayEste espectáculo provocará que el descanso de la final tenga una duración mayor a los 15 minutos reglamentarios del futbol.La ceremonia de clausura comenzará a las 13:30 horas locales (17:30 GMT), 90 minutos antes del inicio del partido final, programado para las 15:00 horas locales (19:00 GMT).El espectáculo será producido en colaboración con la empresa italiana Balich Wonder Studio y, de acuerdo con la FIFA, celebrará "la pasión, la emoción y el carácter global" del torneo.La ceremonia de apertura del Mundial 2026 también reunió a figuras internacionales, con presentaciones en México de Shakira, Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs, Danny Ocean, J Balvin, Tyla, Maná y Los Ángeles Azules; mientras que en Estados Unidos participaron Katy Perry, LISA, Anitta, Future y DJ Sanjoy.