SEP: ¿Desde qué fecha se puede consultar la boleta de calificaciones?

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Con el cierre del ciclo escolar 2025-2026, miles de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria están por iniciar las vacaciones de verano. Sin embargo, antes del descanso, madres, padres y tutores aún tienen un trámite por realizar: consultar y descargar la boleta de calificaciones SEP con los resultados finales del periodo escolar.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ya concluyó el registro de las evaluaciones finales correspondientes al tercer trimestre, por lo que las boletas de calificaciones estarán disponibles para su entrega durante este martes 14 y miércoles 15 de julio, de acuerdo con el calendario oficial.

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Con estas fechas también concluyen las actividades académicas del ciclo escolar 2025-2026, marcando el inicio del periodo vacacional para miles de estudiantes de educación básica en todo el país.Las familias que prefieran consultar el documento de manera digital podrán hacerlo mediante el sistema oficial de la SEP, donde es posible revisar e imprimir la boleta de calificaciones sin acudir nuevamente al plantel.Para acceder al documento es necesario ingresar al portal del SIGED, entrar al apartado de alumnado y capturar la CURP del estudiante. Una vez realizada la búsqueda, el sistema mostrará la información académica correspondiente, la cual puede imprimirse o guardarse en formato PDF.En algunos estados también existe la opción de obtener el documento desde los portales educativos locales, siempre que se cuente con la información requerida.El trámite es sencillo, pero requiere contar con algunos datos del alumno. El principal es la CURP, indispensable para localizar el expediente escolar dentro del sistema.En determinadas plataformas estatales también puede solicitarse la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela, un dato que permite identificar el plantel donde está inscrito el estudiante y completar la consulta de la boleta SEP.Después del receso escolar, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria inscritos en escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional volverán a las aulas el lunes 31 de agosto de 2026, fecha establecida por la SEP para el inicio del ciclo escolar 2026-2027.