logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡UN SUEÑO CUMPLIDO!

Fotogalería

¡UN SUEÑO CUMPLIDO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

SSC informa Zócalo lleno por final del Mundial en CDMX

Miles de aficionados con playeras de la Selección Mexicana formaron largas filas desde la mañana para ver el partido en la Plaza de la Constitución.

Por El Universal

Julio 19, 2026 02:41 p.m.
A
SSC informa Zócalo lleno por final del Mundial en CDMX
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Minutos después de que inició el partido de la final del Mundial entre Argentina y España, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el FIFA Fan Fest del Zócalo, donde se transmite el encuentro, está lleno.


      Las autoridades indicaron que, debido a la alta afluencia de asistentes, se invita a la ciudadanía para disfrutar el partido de la final en los demás festivales futboleros.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Desde la mañana del domingo, se registraron largas filas de aficionados, muchos de ellos con playeras de la Selección Mexicana, para poder entrar a observar el partido final en la Plaza de la Constitución.
      ¿Dónde hay festivales futboleros en CDMX?
      Estos son los festivales futboleros que instaló el gobierno de la CDMX, y están todavía abiertos:
      Parque La Bombilla, en Álvaro Obregón.
      Parque Tezozomoc, en Azcapotzalco.
      Campos Revolución, en GAM.
      Utopía Meyehualco, en Iztapalapa.
      Unidad Independencia, en Magdalena Contreras.
      Deportivo Vivanco, en Tlalpan.
      Deportivo Xochimilco, en Xochimilco.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      SSC informa Zócalo lleno por final del Mundial en CDMX
      SSC informa Zócalo lleno por final del Mundial en CDMX

      SSC informa Zócalo lleno por final del Mundial en CDMX

      SLP

      El Universal

      Miles de aficionados con playeras de la Selección Mexicana formaron largas filas desde la mañana para ver el partido en la Plaza de la Constitución.

      Colectivo localiza tambos con restos calcinados y fosa clandestina
      Colectivo localiza tambos con restos calcinados y fosa clandestina

      Colectivo localiza tambos con restos calcinados y fosa clandestina

      SLP

      El Universal

      La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas recolectó ropa y zapatos para identificar los restos humanos localizados.

      Condusef y PRI buscan frenar abusos en tarjetas crédito en México
      Condusef y PRI buscan frenar abusos en tarjetas crédito en México

      Condusef y PRI buscan frenar abusos en tarjetas crédito en México

      SLP

      El Universal

      La cartera vencida de tarjetas crédito supera 64 mil millones de pesos con un crecimiento de más del 20%.

      Dan prisión preventiva a Ruffo y 7 personas más por huachicol
      Dan prisión preventiva a Ruffo y 7 personas más por huachicol

      Dan prisión preventiva a Ruffo y 7 personas más por "huachicol"

      SLP

      El Universal

      La Fiscalía General de la República informó que la medida cautelar se cumplirá en CEFERESO Altiplano.