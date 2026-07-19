SSC informa Zócalo lleno por final del Mundial en CDMX

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Minutos después de que inició el partido de la final del Mundial entre Argentina y España, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el FIFA Fan Fest del Zócalo, donde se transmite el encuentro, está lleno.

Las autoridades indicaron que, debido a la alta afluencia de asistentes, se invita a la ciudadanía para disfrutar el partido de la final en los demás festivales futboleros.

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Desde la mañana del domingo, se registraron largas filas de aficionados, muchos de ellos con playeras de la Selección Mexicana, para poder entrar a observar el partido final en la Plaza de la Constitución.¿Dónde hay festivales futboleros en CDMX?Estos son los festivales futboleros que instaló el gobierno de la CDMX, y están todavía abiertos:Parque La Bombilla, en Álvaro Obregón.Parque Tezozomoc, en Azcapotzalco.Campos Revolución, en GAM.Utopía Meyehualco, en Iztapalapa.Unidad Independencia, en Magdalena Contreras.Deportivo Vivanco, en Tlalpan.Deportivo Xochimilco, en Xochimilco.