Wembanyama reconoce errores tras final NBA con Spurs

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Victor Wembanyama tuvo que ver cómo el equipo visitante se coronaba campeón, otra vez.

La era Wemby de la NBA está plenamente en marcha: la estrella francesa de 2,24 metros ganó por unanimidad el premio al Jugador Defensivo del Año esta temporada, terminó tercero en la votación al Jugador Más Valioso y fue elegido al primer equipo All-NBA por primera vez de lo que podrían ser muchas, muchas veces si todo sale según su plan.

Pero el momento definitivo se le ha escapado por segunda vez en tres años. En 2024, observó entre lágrimas cómo Estados Unidos celebraba el oro olímpico en los Juegos de París. Ahora revivió ese momento al ver a los Knicks de Nueva York festejar su primer campeonato en 53 años tras ganar el quinto partido de las Finales de la NBA en San Antonio la noche del sábado.

"Esta es la lección más grande de mi vida, el mayor momento de aprendizaje", dijo Wembanyama, de 22 años. "No puedo decirles exactamente cuál es la lección, pero estamos aprendiendo de esto, seguro. Estoy aprendiendo más que en cualquier otro momento anterior de mi vida".

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Sus números en las finales: 26 puntos, 11,2 rebotes, 3,6 tapones por partido. Fueron buenos, pero no lo suficiente.

Y su serie, justa o injustamente, también será recordada por algunos errores: la pérdida de balón que derivó en el tiro libre decisivo de Jalen Brunson en la victoria de Nueva York en el segundo partido (un encuentro en el que Wembanyama falló un tiro en suspensión para ganar sobre la bocina). Falló un par de tiros libres cruciales con 1:47 por jugar en el cuarto partido, aquel en el que los Spurs desperdiciaron una ventaja de 29 puntos y perdieron por uno en lo que se convirtió en el mayor desplome en la historia de las finales.

"El margen de error es muy pequeño", dijo Wembanyama. "Nuestros tramos de dominio son absolutos. Dominamos por completo durante la mayor parte de la serie. Pero nuestros errores, nuestras equivocaciones, se castigan tan duro que no podemos tener altibajos así. ... Los altos están bien. Los bajos son la razón por la que perdimos".

Apenas es el tercer año para Wemby. No es que todas las estrellas ganen de inmediato.

Michael Jordan tardó siete temporadas en conquistar su primer campeonato. LeBron James necesitó nueve años. Jerry West requirió 12 años para lograr su único título. John Stockton y Karl Malone nunca consiguieron uno. Charles Barkley, Chris Paul y Carmelo Anthony tampoco lo lograron.

"Sin duda es el futuro de esta liga", comentó la leyenda de los Knicks Larry Johnson durante la serie cuando le preguntaron por Wembanyama. "Es un jugadorazo".

Wembanyama conoce la historia, sabe que a algunos de los más grandes que han tocado un balón les tomó varios años ganar un título.

Eso no significa que le guste.

"Duele. Duele", expresó Wembanyama. "Pero no estoy huyendo de eso. Lo uso como combustible. ... No estoy satisfecho con no ganar. Pero, como dije, esta es la lección más grande de mi vida. Como equipo, no hay mejor experiencia que lo que acabamos de vivir".

Ha habido cuatro temporadas en la historia de la NBA en las que alguien registró 150 tapones, 150 asistencias y 100 triples. Chet Holmgren lo hizo con Oklahoma City en 2023-24, y los otros tres casos son de Wembanyama, quien alcanzó esas cifras en cada una de sus tres primeras temporadas.

"Creo que para mucha gente, este equipo parece ir adelantado al calendario", manifestó el comisionado de la NBA, Adam Silver, el sábado a NBA TV. "No creo que ellos lo sientan así. Estoy asombrado con Victor. No solo por lo que hace en la cancha, sino porque es un joven muy curioso. Es un placer hablar con él. Tiene una visión muy amplia del mundo. Quiero decir, tiene intereses increíbles fuera de la cancha. Está realmente dedicado a su oficio y tiene un futuro muy brillante por delante".