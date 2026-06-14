Reino Unido detiene petrolero vinculado a flota rusa clandestina

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LONDRES (AP) — Las fuerzas armadas británicas abordaron y detuvieron el domingo un petrolero sancionado que se sospecha forma parte de la flota clandestina rusa, que transporta petróleo en violación de las sanciones internacionales por la guerra de Moscú en Ucrania, manifestó el domingo el primer ministro británico, Keir Starmer.

Comandos de la marina británica descendieron en rápel desde helicópteros sobre el buque, el Smyrtos, en el canal de la Mancha, en lo que el Ministerio de Defensa del país calificó como "la primera operación de este tipo liderada por el Reino Unido".

Según un comunicado del Ministerio de Defensa, el buque será retenido y vigilado frente a la costa sur de Inglaterra para su investigación. La operación se llevó a cabo "en estrecha coordinación" con las autoridades francesas, que previamente han interceptado varios buques vinculados a la flota clandestina.

"Esta operación asesta otro golpe a Rusia y recuerda a quienes alimentan la guerra de Putin en Ucrania que no pueden esconderse", afirmó Starmer.

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Se cree que Rusia está utilizando una flota de cientos de barcos para eludir las sanciones por su guerra contra Ucrania.

Según el sitio web MarineTraffic, el Smyrtos, que navega bajo bandera de Camerún, salió el 5 de junio del puerto báltico ruso de Ust-Luga con destino a Port Said, Egipto.

Las autoridades británicas señalaron que este tipo de operaciones "atacan directamente los recursos que sostienen la agresión de Rusia en Ucrania y reducen su capacidad de amenazar la seguridad en toda Europa y más allá".

El presidente de Ucrania, Voldymyr Zelenskyy, dio las gracias a Starmer y al pueblo británico por su "determinación basada en principios".

"Fue la arrogancia de Rusia, alimentada por los altos ingresos del petróleo y el gas, lo que allanó el camino para esta guerra, y cada decisión de los socios que priva a Rusia de dinero también limita la propia guerra", dijo Zelenskyy en X.

"Europa necesita urgentemente tomar medidas legislativas para permitir no sólo la detención de petroleros y las restricciones a los envíos de petróleo, sino también la confiscación del petróleo que transportan".