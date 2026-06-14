Alcohol y marihuana lideran ingresos a rehabilitación en Temazcalli

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

De las 76 personas atendidas entre enero y el 12 de junio del 2026 en el área de rehabilitación, la mayoría ingresaron por problemas de adicción con el alcohol y la marihuana, informó René Contreras Flores, director general del Instituto Temazcalli, Prevención y Rehabilitación.

Sin embargo, el directivo estatal añadió que también acudieron al centro de atención, debido al consumo de drogas como la cocaína y el cristal.

Dijo que los pacientes acuden con su familia porque consideran que ya tocaron fondo, es decir, necesitan recibir atención integral de urgencia por parte de personal experto.

Reveló que, del total de usuarios de entre 18 a 59 años de edad, el 90 por ciento cumple con la terapia rehabilitadora para posteriormente continuar con el seguimiento clínico y psicológico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Son (pacientes) de los dos: población femenil y varonil, pero ahorita el porcentaje es 70 por ciento, varones y 30 por ciento, mujeres", complementó.

Especificó que, si bien los usuarios provienen de todos los municipios del estado, la mayor parte corresponde a municipalidades de la zona metropolitana.

Explicó que la atención brindada en el espacio del seguimiento, consiste en 90 días de rehabilitación especializada en psicología y psiquiatría.