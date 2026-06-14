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Alcohol y marihuana lideran ingresos a rehabilitación en Temazcalli

Pacientes de 18 a 59 años reciben atención especializada en psicología y psiquiatría.

Por Rubén Pacheco

Junio 14, 2026 11:41 a.m.
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Alcohol y marihuana lideran ingresos a rehabilitación en Temazcalli
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      De las 76 personas atendidas entre enero y el 12 de junio del 2026 en el área de rehabilitación, la mayoría ingresaron por problemas de adicción con el alcohol y la marihuana, informó René Contreras Flores, director general del Instituto Temazcalli, Prevención y Rehabilitación.

      Sin embargo, el directivo estatal añadió que también acudieron al centro de atención, debido al consumo de drogas como  la cocaína y el cristal.

      Dijo que los pacientes acuden con su familia porque consideran que ya tocaron fondo, es decir, necesitan recibir atención integral de urgencia por parte de personal experto.

      Reveló que, del total de usuarios de entre 18 a 59 años de edad, el 90 por ciento cumple con la terapia rehabilitadora para posteriormente continuar con el seguimiento clínico y psicológico.

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      "Son (pacientes) de los dos: población femenil y varonil, pero ahorita el porcentaje es 70 por ciento,  varones y 30 por ciento, mujeres", complementó.

      Especificó que, si bien los usuarios provienen de todos los municipios del estado, la mayor parte corresponde a municipalidades de la zona metropolitana.

      Explicó que la atención brindada en el espacio del seguimiento, consiste en 90 días de rehabilitación especializada en psicología y psiquiatría.

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