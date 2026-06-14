Alemania enfrenta a Curazao en Houston con expectativa de goleada

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 14 (EL UNIVERSAL).- Este domingo se jugará la cuarta jornada del Mundial 2026 con cuatro juegos, destacando las presentaciones de Alemania y Países Bajos, dos de las representaciones consideradas favoritas para obtener el título.

A las 11:00 horas. Alemania hará los honores ante una débil Curazao en partido del Grupo E que se jugará en el estadio Houston (Estados Unidos), y donde se prevé una goleada de los teutones.

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Posteriormente, a las 14:00 horas, en el estadio Dallas (Estados Unidos, Países bajos se presentará ante Japón, en lo que se espera un gran partido del Grupo F.En tanto que a las 17:00 horas, Costa de Marfil y Ecuador se medirán en el estadio Filadelfia (Estados Unidos) en encuentro del Grupo E.Finalmente, la jornada concluirá con Suecia enfrentando a Túnez en el estadio Monterrey (México) en punto de las 20:00 horas.En la jornada sabatina Brasil apenas rescata empate y Escocia es líder----Qatar empata de último minutoQatar y Suiza también empataron a un gol en partido del Grupo B en un gran juego.Parecía que los suizos lograrían su primer triunfo tras el gol de Breel Embolo a través de la vía penal, por cierto que fue el primer penalti marcado a favor de Suiza en la historia de su participación en los mundiales. Qatar sacó el corazón y de último minuto encontró la igualdad a través de Boualem Khoukhi .----Brasil arranca con empateLa selección de Brasil tuvo que venir de atrás para lograr un emocionante empate a un gol ante un aguerrido Marruecos en partido del Grupo C que fe de alternancias, aunque los africanos tuvieron más tiempo el balón.Los marroquís se fueron adelante con gol de Ismael Saibari, mientras que Vinicius Jr. Saco el jogo bonito para igualar el encuentro.---Escocia es líderEn un juego ríspido, Escocia logró una importante victoria de 1-0 sobre Haití con la se puso del líder del Grupo C, por encima de Brasil y Marruecos.El gol escocés fue obra de John McGinn, cuyo disparo no llevaba mucha colocación, pero en su camino encontró un defensa haitiano que desvió el balón para el gol definitivo.----Australia con el pie derechoAustralia y Turquía arrancaron su camino en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá, el cual concluyó con una victoria de 2-0 a favor de los australianos.