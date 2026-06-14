Este domingo en el Mundial 2026: horarios y canales

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 14 (EL UNIVERSAL).- Este domingo continuará la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de 2026, donde Alemania y Curazao abrirán el "telón" de los cuatro partidos que se disputarán a partir de las once de la mañana (en tiempo del centro de México).

Sin embargo, solo uno se transmitirá por televisión abierta: el encuentro de Países Bajos contra Japón. El resto de los compromisos podrán verse a través de plataforma de streaming.

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A continuación, la agenda completa con los duelos que se disputarán en el Grupo E y Grupo F.¿Qué partidos se jugarán este domingo en la Fase de Grupos del Mundial de 2026?Domingo, 14 de junioAlemania vs Curazao | 11:00 horas (tiempo del centro de México) | Pase mundialista de ViX.Países Bajos vs Japón | 14:00 horas (tiempo del centro de México) | Azteca 7, Canal 5, TUDN y pase mundialista de ViX.Costa de Marfil vs Ecuador | 17:00 horas (tiempo del centro de México) | Pase mundialista de ViX.Suecia vs Túnez | 20:00 horas (tiempo del centro de México) | Pase mundialista de ViX.