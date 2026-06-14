logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMOR A DIOS

Fotogalería

AMOR A DIOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Este domingo en el Mundial 2026: horarios y canales

Alemania, Países Bajos y otros equipos disputan sus partidos en el Grupo E y F este domingo.

Por El Universal

Junio 14, 2026 11:00 a.m.
A
Este domingo en el Mundial 2026: horarios y canales
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, junio 14 (EL UNIVERSAL).- Este domingo continuará la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de 2026, donde Alemania y Curazao abrirán el "telón" de los cuatro partidos que se disputarán a partir de las once de la mañana (en tiempo del centro de México).


      Sin embargo, solo uno se transmitirá por televisión abierta: el encuentro de Países Bajos contra Japón. El resto de los compromisos podrán verse a través de plataforma de streaming.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      A continuación, la agenda completa con los duelos que se disputarán en el Grupo E y Grupo F.
      ¿Qué partidos se jugarán este domingo en la Fase de Grupos del Mundial de 2026?
      Domingo, 14 de junio
      Alemania vs Curazao | 11:00 horas (tiempo del centro de México) | Pase mundialista de ViX.
      Países Bajos vs Japón | 14:00 horas (tiempo del centro de México) | Azteca 7, Canal 5, TUDN y pase mundialista de ViX.
      Costa de Marfil vs Ecuador | 17:00 horas (tiempo del centro de México) | Pase mundialista de ViX.
      Suecia vs Túnez | 20:00 horas (tiempo del centro de México) | Pase mundialista de ViX.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Este domingo en el Mundial 2026: horarios y canales
      Este domingo en el Mundial 2026: horarios y canales

      Este domingo en el Mundial 2026: horarios y canales

      SLP

      El Universal

      Alemania, Países Bajos y otros equipos disputan sus partidos en el Grupo E y F este domingo.

      Alemania enfrenta a Curazao en Houston con expectativa de goleada
      Alemania enfrenta a Curazao en Houston con expectativa de goleada

      Alemania enfrenta a Curazao en Houston con expectativa de goleada

      SLP

      El Universal

      Australia ganó 2-0 a Turquía en Vancouver, comenzando con buen pie su participación en el Mundial 2026.

      Isaac del Toro gana Tour Auvergne-Rhône-Alpes
      Isaac del Toro gana Tour Auvergne-Rhône-Alpes

      Isaac del Toro gana Tour Auvergne-Rhône-Alpes

      SLP

      El Universal

      Con el UAE Team y la bandera de México, Isaac del Toro reafirma su lugar en la élite del ciclismo mundial.

      Knicks de NY se consagra campeón de la NBA
      Knicks de NY se consagra campeón de la NBA

      Knicks de NY se consagra campeón de la NBA

      SLP

      AP

      El equipo de las remontadas se coronan a costa de los Spurs