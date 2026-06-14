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Reportan fallecimiento del padre de Pablo Lyle

Don Jorge Lyle habría muerto el 13 de junio tras un accidente en su domicilio en Mazatlán.

Por El Universal

Junio 14, 2026 11:08 a.m.
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Reportan fallecimiento del padre de Pablo Lyle
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      En las últimas horas se ha reportado que el padre de Pablo Lyle, don Jorge Lyle, habría muerto, luego de sufrir un aparente accidente doméstico, lo que lo habría mantenido en cama, hasta este sábado 13 de junio, fecha en la que, de acuerdo al trascendido, perdió la vida.


      Fue el periodista Raúl Gutiérrez quien, a través de su cuenta de X, difundió el presunto deceso de don Jorge.

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      El comunicador indicó que el padre del actor se habría accidentado en casa y, tras el percance, su estado de salud se encontraba muy delicado, mismo motivo por el que su hijo menor, Pablo, habría solicitado un permiso humanitario para salir del centro penitenciario Everglades Correctional Institution, en donde cumple su condena de permanecer cinco años en prisión, para poder ver a su progenitor.
      Sin embargo, o de acuerdo con la información del periodista, esta petición no le habría sido concedida.
      Gutiérrez indicó que, el fallecimiento habría tenido lugar durante el mediodía de este sábado, fecha en que festejaron el aniversario de su hija Silvia, quien cumplió años el pasado 11 de junio.
      De hecho, la joven compartió, en sus redes sociales, una serie de fotografías del festejo, por el que viajó a Mazatlán, Sinaloa, de donde son originarios los Lyle para poder celebrar junto a su padre.
      "Me siento profundamente agradecida de haber podido celebrar este cumpleaños aquí, acompañando a mi papá".
      Silvi, como le dicen sus allegados, compartió una fotografía donde se puede apreciar que su padre está recostado en una cama, mientras se toman de las manos.
      Es importante mencionar que ni Silvia, ni Jorge, hermanos mayores de Pablo, como tampoco su prima Paly, han confirmado o desmentido la noticia; de resultar cierto el reporte, don Jorge habría trascendido a la edad de 77 años, nació un 20 de julio de 1948.

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