Finalizan Svitolina y Haddad Maia su temporada

NUEVA YORK.- Elina Svitolina, la ex número tres del tenis femenino, dijo que terminará su temporada 2025 antes de tiempo porque no se encuentra “en el espacio emocional adecuado”.

“No me he sentido como yo misma últimamente”, afirmó Svitolina en una publicación en en Instagram, seguida de un comunicado en la web de la Gira de la WTA.

“No me siento lista para jugar, así que por lo tanto estoy terminando mi temporada aquí”, dijo la ucraniana.

El anuncio de Svitolina siguió al de la brasileña Beatriz Haddad Maia, quien también dijo que necesita un período prolongado de descanso y puso fin a su temporada.

“Estoy publicando esto para compartir con ustedes que estoy terminando mi temporada 2025 un poco antes de lo previsto para poder descansar mi cuerpo y mente por un período más largo”, dijo Haddad Maia, actualmente 33 en el ranking. Tengan la seguridad de que volveré más fuerte y lo mejor está por venir!”

Svitolina, 13ra en el escalafón de la WTA, dijo que necesitaba tiempo para descansar y recargar energías.