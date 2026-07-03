Foráneos, líder del Torneo Ráfaga de Futbol Rápido

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La Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) puso en marcha el Torneo Ráfaga de Futbol Rápido 2026, certamen que arrancó con emocionantes encuentros y una destacada participación de la comunidad estudiantil, con la promoción del deporte y la formación integral de sus alumnos.

Tras la disputa de la primera jornada, el conjunto de Foráneos se colocó como líder general del campeonato luego de conseguir una contundente victoria de 11-2 sobre Multimillonetas, resultado que además le permitió registrar la mejor diferencia de goles del torneo con un saldo de +9.

El segundo puesto de la clasificación es ocupado por Crazy FC, que debutó con un sólido triunfo de 7-3 frente a Sel. Pelusa, mientras que Choco Boyz se instaló en la tercera posición tras vencer 4-2 a Hugols FC.

Por su parte, Los Pantricks completan los primeros lugares de la tabla general después de imponerse en un cerrado encuentro 3-2 sobre Urbina FC, en una jornada que dejó muestra del alto nivel competitivo entre los equipos participantes.

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