Gael Aguilar logra su primera “pole”

Los pilotos novatos fueron los grandes protagonistas durante la sesión de calificación de la quinta fecha de Trucks México Series, celebrada en el Óvalo Aguascalientes México, donde Gael Aguilar se llevó los reflectores al conseguir la primera pole position de su carrera deportiva.

La jornada arrancó con dos sesiones de práctica en las que Jan Phillip Krüll y la camioneta número 7 marcaron el ritmo, anticipando una clasificación sumamente cerrada en uno de los escenarios más rápidos del calendario 2026.

La calificación presentó un reto adicional para los equipos debido al formato que incluyó una parada obligatoria en pits para cambio de neumáticos, situación que obligó a ejecutar estrategias precisas para aspirar a los primeros lugares de salida.

En ese contexto, Aguilar y el equipo Car Motion realizaron un trabajo impecable al volante de la camioneta número 50, registrando un tiempo de 1 minuto, 33 segundos y 638 milésimas. El joven piloto superó por apenas 0.103 segundos a Sebastián Rodríguez, quien finalizó en la segunda posición con la camioneta número 9, en una de las sesiones más cerradas de la presente temporada.

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El resultado representa un momento histórico para Aguilar, quien logró su primera posición de privilegio dentro de Trucks México Series y buscará ahora traducir esa velocidad en un triunfo durante la competencia de este domingo.

La tercera posición de salida quedó en manos de Santiago Cruz, mientras que Rafael Maggio y Jesús Ruíz completaron los cinco primeros lugares de la parrilla. Por otra parte, los líderes del campeonato no tuvieron una sesión favorable. Roberto Espinosa, actual puntero del serial, deberá remontar desde la posición 17, mientras que Carlos Novelo arrancará desde el séptimo puesto.

La actividad de la quinta fecha continuará este domingo a partir de las 11:30 horas con una carrera programada a 100 vueltas sobre el óvalo de 1.4 kilómetros, incluyendo dos stages de competencia que se disputarán en las vueltas 30 y 60.