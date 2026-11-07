Guardia Revolucionaria de Irán levanta límite al alcance de misiles

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La Guardia Revolucionaria de Irán afirma que ha levantado un límite autoimpuesto de 2.000 kilómetros (1.200 millas) al alcance de sus misiles balísticos, lo que indica que el país podría buscar el desarrollo de misiles capaces de alcanzar objetivos más lejanos, mientras aumentan los temores de una nueva guerra total.

Mientras tanto, ataques aéreos cerca de la capital de Yemen provocaron la muerte de 25 personas, según un portavoz del Ministerio de Salud administrado por los hutíes en Yemen. Fuertes lluvias azotaron la Franja de Gaza, inundando tiendas de campaña e intensificando las penurias de cientos de miles de palestinos.

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Guardia Revolucionaria de Irán levanta el límite de alcance de sus misiles

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Los comentarios del portavoz del grupo paramilitar Guardia Revolucionaria de Irán se produjeron días después de que el líder supremo del país, el ayatolá Moytabá Jamenei, advirtiera que "cualquier tipo y nivel de amenaza" de Estados Unidos o Israel enfrentaría una respuesta sin límites geográficos.

Consultado en una conferencia de prensa en Teherán sobre el límite del alcance de los misiles, el general Hossein Mohebbi afirmó: "Esa restricción ha sido levantada para nosotros".

No dijo si Irán tenía misiles capaces de superar el límite; se limitó a señalar que el país "demostrará estas capacidades en la práctica" en lugar de hacer declaraciones.

No se sabe que Irán tenga misiles que puedan ir más allá del límite de 2.000 kilómetros (1.200 millas), lo cual pone al alcance distintas partes de Grecia y los Balcanes, toda la península arábiga, el Levante y la mayor parte de Egipto. Sin embargo, funcionarios de Estados Unidos han dicho que la tecnología del programa espacial de Irán puede reutilizarse para construir misiles balísticos intercontinentales.

El ejército iraní, por su parte, indicó que un petrolero al este del estrecho de Ormuz había golpeado una mina y se había incendiado. No identificó la bandera ni el destino del buque. Señaló que la embarcación había apagado su baliza de navegación y navegaba en una "zona prohibida".

Ataques aéreos matan a 25 personas cerca de la capital de Yemen, afirman los rebeldes hutíes

Varios ataques aéreos en una aldea cerca de Saná, la capital de Yemen, provocaron la muerte de 25 personas e hirieron a otras 30, en su mayoría mujeres y niños, señaló Anees Alasbahi, portavoz del Ministerio de Salud administrado por los hutíes en Yemen.

The Associated Press no pudo verificar de manera independiente las afirmaciones. El portavoz hutí acusó a Arabia Saudí, cuyo Ministerio de Información no ha respondido a una solicitud de comentarios de la AP.

Desde el verano, se han intensificado los combates entre los hutíes respaldados por Irán, que controlan Saná, el norte y el oeste del país, y sus oponentes respaldados por Arabia Saudí, con base en el sur y el este.

Las lluvias marcan el regreso de las penurias invernales para los palestinos de Gaza

En la Franja de Gaza, familias desplazadas pasaron una noche sin dormir mientras las intensas lluvias inundaban sus frágiles tiendas de campaña, empapando colchones y pertenencias, y convirtiendo los senderos del campamento en charcos de agua lodosa.

La lluvia marca el inicio de otro invierno difícil para más de 1,6 millones de palestinos que viven en tiendas de campaña u otros refugios improvisados en el territorio, donde casi toda la población ha perdido sus hogares durante la campaña de Israel desencadenada por los ataques liderados por Hamás el 7 de octubre de 2023.

Majed Al-Omari, quien perdió una extremidad durante la guerra, tuvo problemas para desplazarse entre las tiendas con muletas después de que las lluvias derribaran el armazón de madera y las láminas de plástico de su refugio.

"Esta noche tendremos que dormir en la calle, o encontrar otro lugar donde quedarnos", señaló.

La oficina humanitaria de la ONU afirma que 294.250 familias necesitan asistencia de refugio para la temporada de lluvias, pero los suministros disponibles solo alcanzan para brindar ayuda parcial al 18% de quienes la requieren. Indicó que la falta de fondos, los lentos procedimientos de adquisición y la demora en las aprobaciones por parte de las autoridades israelíes significan que los suministros adicionales podrían no llegar a los palestinos hasta bien entrada la segunda mitad del invierno.

Las elecciones de medio mandato en EEUU muestran frustración con Israel entre demócratas y republicanos

Los resultados de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos indican que el apoyo histórico de Estados Unidos a Israel se encuentra en terreno inestable entre ambos partidos. Los demócratas, que obtuvieron el control del Congreso, están profundamente divididos, y muchos republicanos son cada vez más críticos del gobierno de Israel, en particular de su conducta en tiempos de guerra en Gaza.

El martes, cuando los estadounidenses acudieron a las urnas, el presidente Donald Trump sugirió cortar la ayuda a Israel. Luego, un férreo crítico de Israel, Abdul El-Sayed, se convirtió en el primer musulmán elegido para el Senado de Estados Unidos.

El senador electo demócrata por Michigan se dirigió al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, como "JD, habibi" —un término árabe común de afecto— en su discurso de victoria. Y Vance culpó en parte a las relaciones entre Estados Unidos e Israel, incluida la guerra en Irán que ambos países lanzaron conjuntamente el 28 de febrero, por las enormes derrotas electorales de los republicanos en todo el país.

"Algo fundamental ha cambiado", afirmó Michael Oren, historiador y exembajador israelí en Estados Unidos.

Estados Unidos dice que continúa su bloqueo sobre un puerto iraní y anuncia una nueva fuerza operativa

El Comando Central de Estados Unidos señaló el sábado que continúa la "aplicación estricta" del bloqueo de Estados Unidos sobre los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz.

También anunció una nueva fuerza operativa centrada en obstaculizar las opciones de Irán para transportar lo que calificó como "armas avanzadas y otros materiales" a través de sus fronteras terrestres y el mar Caspio.

Al comienzo de la guerra, Irán estableció un control asfixiante sobre el estrecho, una vía marítima estratégica vital para el comercio mundial, y ha reivindicado ataques contra petroleros. Estados Unidos afirma que su bloqueo había redirigido 144 embarcaciones comerciales hasta finales de octubre.