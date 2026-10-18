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Plaga de cucarachas en hospital del IMSS de Tepeji del Río, Hidalgo

La falta de camas, camillas y deficiencias en lavandería agravan la situación en el hospital del IMSS.

Por El Universal

Octubre 18, 2026 11:14 a.m.
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Plaga de cucarachas en hospital del IMSS de Tepeji del Río, Hidalgo
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      Personal de salud denunció la presencia de cucarachas en las instalaciones del Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Tepeji del Río, Hidalgo.


      La denuncia señala que los insectos se encuentran en el mobiliario destinado al resguardo de expedientes médicos.

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      Durante una supervisión al hospital, se advirtió sobre la necesidad de realizar trabajos de fumigación, debido a que existen reportes de pacientes que presuntamente tuvieron contacto con los insectos dentro de las instalaciones.
      La inconformidad surgió luego de la visita del titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal del IMSS en Hidalgo, Jorge Luis Zendejas, quien estuvo acompañado de personal de supervisión. Durante el recorrido, los trabajadores expusieron diversas deficiencias.
      Acusaron la falta de camas, camillas y uniformes, así como deficiencias en el servicio de lavandería, además de carencias de equipamiento y condiciones laborales adversas que enfrenta la unidad médica.
      Entre los problemas destaca la plaga de cucarachas, que genera condiciones insalubres, por lo que exigieron trabajos inmediatos de fumigación.
      Señalaron que, ante esta situación, es necesario tomar medidas inmediatas que permitan garantizar mejores condiciones de atención médica.

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