logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Santos golea, con hat-trick de Jiménez

Santos Laguna suma su quinta victoria consecutiva tras vencer 5-0 a Gallos Blancos en el Estadio Corona.

Por El Universal

Octubre 18, 2026 11:04 a.m.
A
Santos golea, con hat-trick de Jiménez
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El color esperanza pintó a Santos Laguna. Los Guerreros consiguieron su quinta victoria al hilo, después de una goleada (5-0) a los Gallos Blancos.


      Un zurdazo de Tahiel Jiménez rompió el cero (29´). En su festejo, el delantero mexicano formó un corazón con sus manos y se lo dedicó a la afición albiverde.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      No conforme, Jiménez Sánchez anotó dos goles más (63´, 90+3´) que sellaron su primer hat-trick con Santos. Sus anotaciones llegaron después de que Eduardo Aguirre remató dentro del área (44´) y apagó por completo la energía queretana.
      El resultado rompió la racha positiva del Querétaro, que sumaba cinco partidos sin derrota. Peor aún, los visitantes terminaron el partido con 10 jugadores, porque Diego Reyes recibió una tarjeta roja (67´).
      Lo que terminó por sepultar a Querétaro fue una mano dentro del área de Juan el Mono Martínez. Error que Javier Güémez aprovechó para definir desde los once pasos (87´) y ampliar aún más la ventaja de los laguneros, seguido del derechazo con el que Tahiel Jiménez firmó su hat-trick.
      A lo lejos, desde uno de los palcos del Estadio Corona, el presidente Alejandro Irarragorri se robó los reflectores con sus característicos festejos. No es para menos, puesto que la última vez que Santos Laguna consiguió una racha de cinco victorias al hilo fue hace siete años, durante el Apertura 2019.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Santos golea, con hat-trick de Jiménez
      Santos golea, con hat-trick de Jiménez

      Santos golea, con hat-trick de Jiménez

      SLP

      El Universal

      Santos Laguna suma su quinta victoria consecutiva tras vencer 5-0 a Gallos Blancos en el Estadio Corona.

      Complicada jornada tuvo Canel´s Racing
      Complicada jornada tuvo Canel´s Racing

      Complicada jornada tuvo Canel´s Racing

      SLP

      Romario Ventura

      La escudería potosina deberá ajustar su estrategia para la segunda carrera

      Goleada del Barsa con otra polémica
      Goleada del Barsa con otra polémica

      Goleada del Barsa con otra polémica

      SLP

      AP

      Se impuso de visitante al Betis, que sufrió la expulsión de un jugador y un gol anulado

      Rescató el ADSL empate ante Toluca
      Rescató el ADSL empate ante Toluca

      Rescató el ADSL empate ante Toluca

      SLP

      Romario Ventura

      El cuadro potosino se trajo un punto valioso del infierno