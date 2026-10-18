Santos golea, con hat-trick de Jiménez

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El color esperanza pintó a Santos Laguna. Los Guerreros consiguieron su quinta victoria al hilo, después de una goleada (5-0) a los Gallos Blancos.

Un zurdazo de Tahiel Jiménez rompió el cero (29´). En su festejo, el delantero mexicano formó un corazón con sus manos y se lo dedicó a la afición albiverde.

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No conforme, Jiménez Sánchez anotó dos goles más (63´, 90+3´) que sellaron su primer hat-trick con Santos. Sus anotaciones llegaron después de que Eduardo Aguirre remató dentro del área (44´) y apagó por completo la energía queretana.El resultado rompió la racha positiva del Querétaro, que sumaba cinco partidos sin derrota. Peor aún, los visitantes terminaron el partido con 10 jugadores, porque Diego Reyes recibió una tarjeta roja (67´).Lo que terminó por sepultar a Querétaro fue una mano dentro del área de Juan el Mono Martínez. Error que Javier Güémez aprovechó para definir desde los once pasos (87´) y ampliar aún más la ventaja de los laguneros, seguido del derechazo con el que Tahiel Jiménez firmó su hat-trick.A lo lejos, desde uno de los palcos del Estadio Corona, el presidente Alejandro Irarragorri se robó los reflectores con sus característicos festejos. No es para menos, puesto que la última vez que Santos Laguna consiguió una racha de cinco victorias al hilo fue hace siete años, durante el Apertura 2019.