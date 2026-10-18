Complicada jornada tuvo Canel´s Racing

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El equipo Canel´s, Logitech G, Mobil 1 y Laboratorio Tequis inició su participación en la ronda semifinal de NASCAR México Series, en el Autódromo Yucatán Emerson Fittipaldi, con la disputa del Gran Premio Yucatán, que contempla dos carreras puntuables.

Los pilotos Rubén García Jr., del auto número 88, y Max Gutiérrez, del número 23, enfrentaron una intensa jornada con tres sesiones de entrenamiento, calificación y la primera carrera Sprint. Durante la primera práctica, realizada de las 7:50 a las 8:40 horas, Rubén García Jr. registró un tiempo de 1:35.641 minutos para colocarse en la tercera posición, mientras que Max Gutiérrez finalizó en el sitio 13 con 1:36.886.

Para el segundo entrenamiento, ambos pilotos mejoraron sus registros: García Jr. detuvo el cronómetro en 1:35.091, suficiente para ubicarse en el cuarto lugar , y Gutiérrez marcó 1:36.466 para ocupar la sexta posición.

En la tercera práctica, el equipo realizó ajustes en sus unidades en busca de un mejor rendimiento. Sin embargo, los resultados fueron menos favorables respecto a la sesión anterior, pues Rubén García Jr. terminó en el sexto puesto con un tiempo de 1:35.524, mientras que Max Gutiérrez concluyó en la posición 11 al registrar 1:35.752. Posteriormente, en la calificación para la carrera Sprint, García Jr. aseguró el cuarto lugar de salida con 1:35.414, en tanto que Gutiérrez se colocó en el sitio 12 con 1:36.009.

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La primera competencia, denominada NASCAR "Yucatán 120", estaba programada a 30 vueltas, con una etapa intermedia en el giro 15; sin embargo, fue recortada a 21 vueltas debido a la falta de luz natural. La carrera comenzó con la pista mojada, por lo que los pilotos de Canel´s utilizaron neumáticos para lluvia durante parte del recorrido. En esas condiciones, Rubén García Jr. se mantuvo en la pelea por los tres primeros lugares, mientras que Max Gutiérrez buscó avanzar dentro del grupo de los cinco mejores. En la parte final, una bandera amarilla provocada por un automóvil detenido en la pista condicionó el cierre de la competencia, que terminó bajo precaución debido a la puesta del sol. Con ello, los pilotos de Canel´s, Logitech G, Mobil 1 y Laboratorio Tequis vieron limitadas sus posibilidades de buscar un mejor resultado en la primera carrera del fin de semana. El equipo deberá enfocarse ahora en la segunda prueba puntuable del Gran Premio Yucatán, clave en sus aspiraciones dentro de la fase semifinal de NASCAR México Series.