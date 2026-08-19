García Jr. busca cerrar como líder

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La temporada regular de NASCAR México 2026 llegará este fin de semana a su conclusión en el Autódromo Miguel E. Abed, en Amozoc, Puebla, escenario donde quedarán definidos los diez pilotos que disputarán el Chase por el campeonato.

Entre los pilotos que ya tienen prácticamente asegurado su lugar se encuentra Rubén García Jr., quien al volante del auto #88 de Canel´s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis ha mantenido el liderato general desde la primera fecha de la campaña.

A pesar de algunos altibajos durante el calendario, García Jr. ha logrado conservar la cima durante siete rondas, por lo que el objetivo para Puebla será sumar los puntos necesarios para terminar la temporada regular en el primer puesto y, con ello, comenzar la pelea por el título desde una posición favorable.

El compromiso, sin embargo, no será sencillo. El óvalo poblano se ha convertido en los últimos años en una pista complicada para el equipo comandado por el ingeniero Ramiro Fidalgo, por lo que las sesiones de entrenamiento serán fundamentales para encontrar la puesta a punto adecuada.

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Rubén García Jr. reconoció que llega a Puebla con mayor tranquilidad debido a su posición en el campeonato, aunque dejó claro que no pretende confiarse, especialmente porque varios pilotos todavía se encuentran peleando por los últimos lugares disponibles para el Chase.

"Llegamos a Puebla con toda comodidad a simplemente tratar de hacer una fecha de trámite para lograr terminar en primer lugar de la temporada regular, con esto empezar desde la mejor posición el Chase", señaló el piloto del #88.