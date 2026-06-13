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Garfias listo para un nuevo desafío

Por Romario Ventura

Junio 13, 2026 03:00 a.m.
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Garfias listo para un nuevo desafío
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      El piloto potosino Joss Garfias se encuentra listo para afrontar un nuevo desafío este fin de semana cuando tome parte en la tercera ronda de la FIA Fórmula 3, que tendrá como escenario el Circuito de Barcelona-Cataluña, uno de los trazados más emblemáticos del calendario internacional.

      Tras una segunda fecha complicada, el volante potosino llega a territorio español con el objetivo de mantener la progresión mostrada en el arranque de la temporada y buscar un resultado que le permita seguir sumando experiencia y puntos dentro de la categoría.

      "Vamos iniciando la temporada y vamos en ascendente. En la fecha anterior tuvimos complicaciones en la calificación, lo cual condicionó todo el fin de semana. Lo rescatable es que conseguimos el primer punto para el equipo. Ahora en Barcelona intentaremos realizar una buena calificación que nos permita tener una estrategia para el fin de semana", señaló Garfias.

      El mexicano destacó el trabajo realizado junto a su equipo para encarar esta nueva competencia y aseguró que cada fecha representa una oportunidad para demostrar su potencial dentro de una de las categorías más competitivas del automovilismo mundial.

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      "Hemos trabajado mucho para llegar hasta aquí. Cada carrera es un reto nuevo y una oportunidad para seguir demostrando las capacidades que tenemos. Pensamos en grande, pero somos conscientes de que vamos paso a paso. Vamos a tratar de ser constantes y sacar un buen resultado acá en España", agregó.

      Garfias estará al volante del monoplaza número 22 en el Circuito de Barcelona-Cataluña, también conocido como Circuito de Montmeló, ubicado entre las poblaciones de Montmeló y Granollers, en la provincia de Barcelona. El trazado cuenta con 14 curvas y una longitud cercana a los cinco kilómetros, características que lo convierten en un circuito técnico y exigente para pilotos y equipos.

      Con la confianza de seguir avanzando en su temporada debut y el impulso obtenido tras sumar su primer punto del año, el piloto potosino buscará convertirse en protagonista durante la actividad de este fin de semana en suelo español, donde intentará dar un nuevo paso adelante dentro de la FIA Fórmula 3.

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