Gilberto Mora seguiría en Xolos
Tijuana espera contar con el joven futbolista seis meses más
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México.-Los Xolos de Tijuana se juegan gran parte de sus aspiraciones en el Apertura 2026 este fin de semana, cuando reciban al Atlante de Miguel Herrera en un duelo que podría definir su destino en la pelea por un lugar en la fase final del torneo.
Con la posibilidad de clasificar aún latente, el ánimo dentro del conjunto fronterizo se mantiene elevado, en gran medida gracias al talento de Gilberto Mora, quien se ha convertido en la principal figura del equipo y en la gran esperanza para conseguir los tres puntos en casa.
El joven futbolista, que recientemente tuvo participación con la Selección Mexicana en la serie de la Nations League ante Jamaica, apunta a ser una de las piezas fundamentales en el esquema de Sebastián Abreu. El técnico uruguayo habló sobre el presente y el futuro de su jugador más prometedor durante una entrevista previa al compromiso.
En declaraciones para Fox, Abreu dejó entrever que, independientemente de si Tijuana logra o no avanzar a la Liguilla, la intención del club es que Mora continúe vistiendo la camiseta de Xolos por al menos seis meses más, retrasando así una posible salida al extranjero.
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Y es que el nombre de Gilberto Mora ha despertado el interés de varios clubes europeos. Sin embargo, ahora que el futbolista ha alcanzado la mayoría de edad y puede negociar formalmente con instituciones del extranjero, todo dependerá de que llegue una oferta que satisfaga tanto al jugador como a la directiva tijuanense. Por ahora, el sueño de dar el salto al futbol europeo parece tener que esperar un poco más.
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