Gimnastas de San Luis Potosí figuran en torneo internacional

San Luis Potosí volvió a figurar en el ámbito internacional de la gimnasia artística, luego de que alumnas de la Academia Gydman Inpode lograran medallas y posiciones destacadas en la Copa “No Limits Gymnastics Elite Challenge”, que se desarrolló en la ciudad de Panamá.

En la jornada de competencia, Larissa Jing Chen Castillo se llevó el primer lugar del All Around en la categoría Nivel 5, mientras que sus compañeras Renata Torres y Alexa Malagón se ubicaron en segundo y cuarto lugar. En el Nivel 4 A, la potosina Paula Magally García se proclamó campeona, y el resto de sus compañeras también figuró entre las 12 primeras posiciones.

El equipo también consiguió resultados relevantes en otras divisiones. En Nivel 3, Jade Sofía Rubio Pérez terminó en segundo lugar y Mía María Vargas Almanza en quinto. En Nivel 4 B, Valeria Fuente alcanzó la cuarta posición y Lya Victoria Rodríguez la séptima. La delegación está conformada por 17 gimnastas de categorías infantil y juvenil que compiten del 31 de julio al 3 de agosto frente a clubes de Centro y Sudamérica. Las deportistas viajaron acompañadas por sus entrenadores Yania Esparza, Iann Enríquez, Yania Enríquez y Diego Jair Ramírez.

Con estos resultados, la Academia Gydman Inpode mantiene presencia en el medallero y refuerza la proyección del estado en competencias internacionales de gimnasia artística.

