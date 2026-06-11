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Mundial 2026 | Quiñones mantiene adelante a México 1-0

Al medio tiempo del juego inaugural, el Tri se impone a Sudáfrica

Por El Universal

Junio 11, 2026 01:59 p.m.
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Foto: EFE

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      El primer grito de gol de México en la Copa del Mundo de 2026 llegó antes de lo esperado y encendió de inmediato al Estadio Ciudad de México.

      Gol temprano de Julián Quiñones en Mundial 2026

      Con apenas nueve minutos en el reloj, Julián Quiñones apareció para marcar la diferencia, conectando un potente disparo que dejó sin opciones al arquero sudafricano y desató la euforia en las tribunas.

      El tanto no solo representó la ventaja inicial para el equipo de Javier Aguirre, sino que marcó un arranque soñado en un escenario cargado de historia.

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      Celebración y homenaje de Julián Quiñones

      La afición, que había respondido desde antes del silbatazo inicial, encontró en el gol la confirmación de su ilusión, convirtiendo el estadio en una auténtica fiesta.

      Sin embargo, más allá del impacto en el marcador, lo que convirtió el momento en inolvidable fue la celebración del delantero.

      Quiñones, acompañado por sus compañeros y bajo la mirada de miles de aficionados, decidió rendir homenaje a uno de los festejos más icónicos en la historia de los Mundiales.

      El exjugador del América replicó el gesto de Siphiwe Tshabalala, autor del primer gol del Mundial de Sudáfrica 2010 en el duelo ante México.

      Con los brazos extendidos y el característico movimiento, Quiñones evocó aquel instante que quedó grabado en la memoria del futbol, generando una ovación inmediata por parte del público.

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      El Universal

      La celebración de Quiñones rindió homenaje a un icónico festejo del Mundial Sudáfrica 2010.

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