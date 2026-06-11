Diputados celebran inauguración del mundial en San Lázaro
La presidenta de la Cámara de Diputados envió tacos y refrescos para acompañar la transmisión del evento deportivo.
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Las y losdiputados federales se declararon listos
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para la disfrutar de la inauguración del mundial, y el primer partido de la selección mexicana contra Sudáfrica.
En el recinto legislativo de San Lázaro, la Presidenta de la cámara baja, Kenia López Rabadán, envío tacos de canasta y refrescos a la sala de prensa, para disfrutar de la justa en compañía de reporteras y reporteros.
Por su parte, el coordinador de Morena, en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, adaptó la pantalla de la legislativa del pueblo, para ver el partido junto a trabajadoras y trabajadores del recinto legislativo.
Otras diputadas y diputados federales, informaron que verán el partido desde sus distritos.
"Con el equipo de comunicación, colaboradoras y colaboradores, listos para ver la inauguración del Mundial y el partido de la Selección Mexicana desde la Cámara de Diputados", escribió Monreal en sus redes sociales.
La Presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que "hoy es un día muy importante para México", e hizo votos porque el país gane en el fútbol y todos los aspectos.
"Sin lugar a dudas estamos con nuestra Selección mexicana para que gane y que evidentemente sea una gran inauguración en este mundial. A todo México decirle desde la Cámara de Diputados; "seguimos trabajando para ti y para tu familia". Yo sé que hay millones de corazones hoy esperanzados en que esta patria sea mucho mejor más segura y más próspera. Entre todas y entre todos vamos a construir un mejor México, ¡que viva México!".
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, celebró que la inauguración del mundial de fútbol se esté llevando a cabo de manera tranquila.
En entrevista con medios, precio al partido entre las selecciones de México y Sudáfrica, dijo que muchos apostaron a bloquear la inauguración, y sostuvo que con diálogo se logró realizar una celebración pacífica.
"Hay quienes apostaron a que el balón no iba a rodar y miren ya estamos a punto de ver el partido y el estadio está lleno de gente entusiasmada", expuso.
Monreal Ávila, reconoció que las manifestaciones de la CNTE van a continuar, pero confió en que llegarán a buen puerto.
"La presidenta lo dijo no habrá represión y las negociaciones se desarrollarán en un ambiente de seguridad. Los problemas van a continuar, pero la Presidenta también va a continuardialogando y resolviendo", aseveró.
El líder guinda, se encuentra en la Cámara de Diputados, donde disfruta del partido en compañía de trabajadoras y trabajadores del recinto legislativo de San Lázaro.
Auguró que la selección ganará2 goles por uno.
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