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para la disfrutar de la, y el primer partido de lacontra Sudáfrica.En el recinto legislativo de San Lázaro, lade la cámara baja,, envío tacos de canasta y refrescos a la, para disfrutar de la justa en compañía de reporteras y reporteros.Por su parte, el coordinador de Morena, en la, adaptó la pantalla de la legislativa del pueblo, para ver el partido junto a trabajadoras ylegislativo.Otras diputadas y, informaron quedesde"Con el equipo de comunicación, colaboradoras y colaboradores,para ver lay el partido de ladesde la", escribió Monreal en susLade la, afirmó que "hoy es unpara", e hizo votos porque el país gane en el fútbol y todos los aspectos."Sin lugar a dudas estamos con nuestrapara que gane y que evidentemente sea unaen este mundial. A tododecirle desde la; "seguimos trabajando para ti y para tu familia". Yo sé que hay millones de corazones hoy esperanzados en que esta patria sea mucho mejory más próspera. Entre todas y entre todos vamos a construir un mejor, ¡que viva!".El coordinador de Morena en laque lade fútbol se esté llevando a cabo de manera tranquila.En entrevista con medios, precio al partido entre las selecciones dey Sudáfrica, dijo que muchos apostaron a, y sostuvo que conse logró realizar una celebración pacífica."Hay quienes apostaron a que ela rodar y miren ya estamos a punto de ver el partido y el estadio está lleno de gente entusiasmada", expuso.Monreal Ávila, reconoció que las manifestaciones de la CNTE van a, pero confió en que llegarán a buen puerto."Lalo dijoy lasse desarrollarán en un. Los problemas van a, pero latambién va ay resolviendo", aseveró.El líder guinda, se encuentra en la, donde disfruta del partido en compañía de trabajadoras ylegislativo de San Lázaro.Auguró que lapor