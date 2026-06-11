Mundial 2026: agrega los partidos al calendario de Google y Apple

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La espera terminó. Este jueves comienza el

en el país con el esperado duelo entre

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en elSeguir cada encuentro del torneo más grande en la historia de las Copas del Mundo no será una tarea sencilla, ya que la competencia contará cony múltiples sedes distribuidas enPara evitar perderse algún encuentro, existe unaque permite agregar automáticamente elde la Copa del Mundo al celular yantes de cada partido; por lo que a continuación, te explicamos cómo activarla.Los aficionados pueden acceder al sitio, donde se encuentra disponible unque seconforme avanza el torneo.La plataforma permite sincronizar los partidos con servicios como, Outlook y otros calendarios digitales. De esta manera, los usuarios recibende cada encuentro sin necesidad de consultar constantemente los horarios.Al ingresar al portal, es posible elegir entre distintas. Una de ellas incluye losoficiales del Mundial; otra permite seguir únicamente a determinadas selecciones nacionales, mientras que una tercera combina equipos favoritos con todos los encuentros de lasTras seleccionar la opción deseada y configurar lacorrespondiente, el sistema genera unque puede añadirse en cuestión de segundos alPara quienes utilizan, el proceso es rápido gracias a ladeSolo es necesario ingresar al sitio web y seleccionar la opción para iPhone o iPad. A continuación, aparecerá una ventana emergente solicitando autorización para. Después de pulsar "Añadir", todos los partidos quedarán registrados automáticamente en laUna de las ventajas más útiles es que los horarios se ajustan de forma automática a la. Además, conforme las selecciones avancen de ronda, losse incorporarán al calendario sin necesidad de realizar ninguna actualización manual.Lostambién pueden llevar toda laen su dispositivo medianteEl procedimiento inicia copiando eldisponible en el portal del calendario. Posteriormente, se debe ingresar adesde un navegador web, ubicar la sección "Otros calendarios" y seleccionar la opción "".Después de pegar el enlace y confirmar con "", la información comenzará a sincronizarse automáticamente con la cuenta de Google vinculada al teléfono.Para que los partidos aparezcan correctamente en el dispositivo, es recomendable verificar que la opción de sincronización de calendarios se encuentre activada. Una vez completado este paso, los encuentros de las siguientes fases delse actualizarán automáticamente, incluyendo octavos de final, cuartos, semifinales y la gran final.