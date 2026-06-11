Mundial 2026: agrega los partidos al calendario de Google y Apple
El Mundial 2026 comienza con el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, marcando el inicio del torneo.
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La espera terminó. Este jueves comienza elMundial 2026 en el país con el esperado duelo entre México y Sudáfrica
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en el Estadio Ciudad de México.
Seguir cada encuentro del torneo más grande en la historia de las Copas del Mundo no será una tarea sencilla, ya que la competencia contará con 48 selecciones, 104 partidos y múltiples sedes distribuidas en tres países.
Para evitar perderse algún encuentro, existe una herramienta que permite agregar automáticamente el calendario completo de la Copa del Mundo al celular y recibir alertas antes de cada partido; por lo que a continuación, te explicamos cómo activarla.
Los aficionados pueden acceder al sitio calendariomundial2026.com, donde se encuentra disponible un calendario inteligente que se actualiza automáticamente conforme avanza el torneo.
La plataforma permite sincronizar los partidos con servicios como Apple Calendar, Google Calendar, Outlook y otros calendarios digitales. De esta manera, los usuarios reciben recordatorios antes de cada encuentro sin necesidad de consultar constantemente los horarios.
Al ingresar al portal, es posible elegir entre distintas modalidades de seguimiento. Una de ellas incluye los 104 partidos oficiales del Mundial; otra permite seguir únicamente a determinadas selecciones nacionales, mientras que una tercera combina equipos favoritos con todos los encuentros de las rondas eliminatorias.
Tras seleccionar la opción deseada y configurar la zona horaria correspondiente, el sistema genera un archivo compatible que puede añadirse en cuestión de segundos al calendario personal.
Para quienes utilizan dispositivos Apple, el proceso es rápido gracias a la integración nativa de iOS.
Solo es necesario ingresar al sitio web y seleccionar la opción para iPhone o iPad. A continuación, aparecerá una ventana emergente solicitando autorización para suscribirse al calendario. Después de pulsar "Añadir", todos los partidos quedarán registrados automáticamente en la aplicación Calendario.
Una de las ventajas más útiles es que los horarios se ajustan de forma automática a la ubicación del usuario. Además, conforme las selecciones avancen de ronda, los nuevos enfrentamientos se incorporarán al calendario sin necesidad de realizar ninguna actualización manual.
Los usuarios de Android también pueden llevar toda la agenda mundialista en su dispositivo mediante Google Calendar.
El procedimiento inicia copiando el enlace de suscripción disponible en el portal del calendario. Posteriormente, se debe ingresar a Google Calendar desde un navegador web, ubicar la sección "Otros calendarios" y seleccionar la opción "Desde URL".
Después de pegar el enlace y confirmar con "Añadir calendario", la información comenzará a sincronizarse automáticamente con la cuenta de Google vinculada al teléfono.
Para que los partidos aparezcan correctamente en el dispositivo, es recomendable verificar que la opción de sincronización de calendarios se encuentre activada. Una vez completado este paso, los encuentros de las siguientes fases del Mundial 2026 se actualizarán automáticamente, incluyendo octavos de final, cuartos, semifinales y la gran final.
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