Sheinbaum acude al Deportivo Hermanos Galeana para ver Mundial

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 11 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

este jueves al

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, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, para presenciar la inauguración de la Copa del Mundo, confirmó la Presidencia de la República.De acuerdo con la información oficial, lasealpara acompañar las actividades organizadas con motivo del arranque de la justa mundialista, que tendrá como una de sus sedes a la Ciudad de México.Laocurre luego de que sesobre la posibilidad de que la Presidenta siguiera la ceremonia desde