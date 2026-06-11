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Sheinbaum acude al Deportivo Hermanos Galeana para ver Mundial

La Presidencia confirmó la asistencia de Sheinbaum tras especulaciones sobre su presencia en Palacio Nacional.

Por El Universal

Junio 11, 2026 12:46 p.m.
A
Sheinbaum acude al Deportivo Hermanos Galeana para ver Mundial
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      CIUDAD DE MÉXICO, junio 11 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

      Claudia Sheinbaum Pardo
      asistirá este jueves al

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      Deportivo Hermanos Galeana, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, para presenciar la inauguración de la Copa del Mundo, confirmó la Presidencia de la República.
      De acuerdo con la información oficial, la mandataria federal se trasladará al complejo deportivo capitalino para acompañar las actividades organizadas con motivo del arranque de la justa mundialista, que tendrá como una de sus sedes a la Ciudad de México.
      La confirmación ocurre luego de que se especulara sobre la posibilidad de que la Presidenta siguiera la ceremonia desde Palacio Nacional.

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