Cómo empezar en ciberseguridad desde cero y construir una carrera digital

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La ciberseguridad dejó de ser un tema reservado para especialistas de nicho. Hoy es una función central para bancos, retailers, plataformas digitales, empresas con operaciones en la nube y cualquier organización que gestione datos sensibles. El Global Cybersecurity Outlook 2025 del World Economic Forum resume bien ese contexto: el entorno digital es cada vez más complejo por la combinación de nuevas tecnologías, interdependencias en la cadena de suministro y una mayor sofisticación del cibercrimen.

Esa complejidad está elevando la demanda de talento y, al mismo tiempo, haciendo más visible la escasez de perfiles preparados. Fortinet señala que hacen falta 4 millones de profesionales para cubrir la brecha global de ciberseguridad y que 70% de las organizaciones considera que la escasez de habilidades aumenta su riesgo. El mismo reporte indica además que los puestos más difíciles de cubrir siguen siendo security operations y cloud security, mientras que el World Economic Forum advierte que la necesidad de habilidades más especializadas está agravando todavía más esa brecha. En otras palabras: sí hay oportunidad, pero las empresas buscan perfiles cada vez mejor preparados.

La buena noticia es que empezar desde cero sí es una ruta realista. En TripleTen México, por ejemplo, 72% de los estudiantes no tenía experiencia previa en tecnología antes de empezar, y la escuela describe su ruta de ciberseguridad como un programa diseñado para llevar al alumno desde lo básico hasta habilidades aplicables en el trabajo. En sus preguntas frecuentes, además, afirma que 87% de sus graduados encuentra trabajo en 6 meses o menos, una cifra que ayuda a entender por qué la formación online orientada a empleabilidad se ha vuelto atractiva para quienes buscan reconversión profesional.

También está cambiando el tipo de habilidades que más valor aportan. A medida que las empresas migran cargas a la nube y enfrentan más exigencias regulatorias, ganan peso competencias como la seguridad en la nube, la protección y privacidad de datos y la codificación segura. ISC2 destaca que la falta de personal calificado y las preocupaciones de privacidad de datos siguen siendo barreras relevantes en seguridad cloud, mientras que Fortinet subraya que la formación en seguridad de aplicaciones debe cubrir técnicas de secure coding y necesidades de cumplimiento. Esa evolución ayuda a explicar por qué la ciberseguridad moderna ya no se limita a antivirus o firewalls: hoy también pasa por identidad, nube, software y gobernanza de datos.

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Por eso, quien quiera aprender ciberseguridad desde cero debería buscar una formación que empiece por fundamentos claros y luego avance hacia herramientas y escenarios reales. En la página de su programa, TripleTen México explica que su bootcamp cubre cómo funcionan las redes, análisis de logs, uso de SIEM, investigación de incidentes, cloud e identidad, detección de amenazas y automatización. Esa secuencia tiene sentido porque construye primero una base técnica y después la conecta con tareas que sí aparecen en roles reales del mercado.

En ese contexto, construir una carrera digital en ciberseguridad no consiste en "aprender un par de conceptos", sino en desarrollar una base progresiva en redes, monitoreo, respuesta a incidentes, nube y protección de datos. Para alguien que busca una entrada accesible al sector, una escuela tech online como TripleTen puede resultar relevante por su enfoque práctico y por sus métricas públicas de empleabilidad. La combinación entre demanda alta, escasez de talento y rutas formativas pensadas para principiantes explica por qué aprender ciberseguridad desde cero se ha convertido en una opción cada vez más lógica para iniciar una carrera digital con futuro.