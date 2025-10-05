Golean policías municipales a los estatales

En un emocionante encuentro amistoso entre la Guardia Civil División Caminos Estatal y la Dirección de Seguridad Vial de Soledad de Graciano Sánchez, el equipo municipal atropelló con un contundente marcador de 4-0 a la selección estatal. El partido se celebró la noche del pasado martes en el Parque Lineal de la colonia Hogares Populares Pavón.

Por parte de la División Caminos, el equipo fue dirigido por el comandante Rafa Salazar, que se salvó de perder por default al llegar casi una hora después del horario pactado, poniendo en riesgo la realización del encuentro. Por el lado de Movilidad Soledense, el conjunto estuvo dirigido por el comandante Edgar Obregón.

El primer tiempo se jugó de manera intensa con acciones ofensivas del equipo visitante, aunque sus llegadas fueron controladas de forma sobresaliente por el portero Paco Covarrubias, quien se convirtió en la figura del primer tiempo gracias a sus atajadas clave.

En la segunda mitad el equipo de Soledad abrió el marcador, y demostró su calidad con goles de Ladislao “Tripié” Martínez, Julio César “Choco” Hernández, Juan Carlos “Tarzán” Contreras y Gabriel “El Seco” Velázquez, consolidando una clara victoria y dejando el resultado final en 4-0.

Al concluir el encuentro, el comandante Rafa Salazar felicitó a los oficiales soledenses por su desempeño, reconociendo la calidad mostrada en el campo de juego y aceptando la invitación a una revancha con la promesa de dar un mejor resultado en un próximo enfrentamiento.