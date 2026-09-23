GP de Azerbaiyán se correrá el sábado

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Azerbaiyán conmemora 10 años desde su primera carrera de F1, pero el evento de este año es un poco diferente.

El Gran Premio de Azerbaiyán se disputa el sábado porque el domingo es un feriado nacional, el Día del Recuerdo. La F1 indicó el año pasado que "actores gubernamentales" y el promotor de la carrera pidieron que se trasladara el evento. Las prácticas serán el jueves y la clasificación el viernes.

El 27 de septiembre es el aniversario de la fecha en 2020 en que estallaron combates por la región de Karabaj, conocida internacionalmente como Nagorno-Karabaj y controlada en ese momento por fuerzas de etnia armenia. Azerbaiyán posteriormente recuperó el control total de la región en 2023.

Una consecuencia de la guerra con Irán ha sido una gran conmoción en el calendario deportivo internacional, y la Fórmula 1 no es la excepción. Aun así, la F1 compite esta semana en Azerbaiyán, que limita con Irán.

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El Circuito Urbano de Bakú, que alberga la carrera del sábado, está ubicado a unos 105 millas (170 kilómetros) del punto más cercano de la frontera sur de Azerbaiyán con Irán. Eso está más cerca que los circuitos de Bahréin y Arabia Saudí, donde se cancelaron carreras a principios de este año.

Azerbaiyán se ha visto menos afectado de forma directa por la guerra con Irán que las naciones del Golfo, muchas de las cuales albergan importantes bases militares de Estados Unidos y fueron blanco de ataques iraníes.

Azerbaiyán culpó a Irán en marzo por un ataque con dron que hirió a cuatro civiles y dañó un edificio del aeropuerto en el exclave de Najicheván. El ejército iraní negó haber lanzado un dron. El incidente no derivó en una escalada militar importante.