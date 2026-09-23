logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Fotogalería

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

GP de Azerbaiyán se correrá el sábado

Por ser el domingo Día del Recuerdo, moverán el evento deportivo un día antes

Por AP

Septiembre 23, 2026 03:00 a.m.
A
GP de Azerbaiyán se correrá el sábado
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Azerbaiyán conmemora 10 años desde su primera carrera de F1, pero el evento de este año es un poco diferente.

      El Gran Premio de Azerbaiyán se disputa el sábado porque el domingo es un feriado nacional, el Día del Recuerdo. La F1 indicó el año pasado que "actores gubernamentales" y el promotor de la carrera pidieron que se trasladara el evento. Las prácticas serán el jueves y la clasificación el viernes.

      El 27 de septiembre es el aniversario de la fecha en 2020 en que estallaron combates por la región de Karabaj, conocida internacionalmente como Nagorno-Karabaj y controlada en ese momento por fuerzas de etnia armenia. Azerbaiyán posteriormente recuperó el control total de la región en 2023.

      Una consecuencia de la guerra con Irán ha sido una gran conmoción en el calendario deportivo internacional, y la Fórmula 1 no es la excepción. Aun así, la F1 compite esta semana en Azerbaiyán, que limita con Irán.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El Circuito Urbano de Bakú, que alberga la carrera del sábado, está ubicado a unos 105 millas (170 kilómetros) del punto más cercano de la frontera sur de Azerbaiyán con Irán. Eso está más cerca que los circuitos de Bahréin y Arabia Saudí, donde se cancelaron carreras a principios de este año.

      Azerbaiyán se ha visto menos afectado de forma directa por la guerra con Irán que las naciones del Golfo, muchas de las cuales albergan importantes bases militares de Estados Unidos y fueron blanco de ataques iraníes.

      Azerbaiyán culpó a Irán en marzo por un ataque con dron que hirió a cuatro civiles y dañó un edificio del aeropuerto en el exclave de Najicheván. El ejército iraní negó haber lanzado un dron. El incidente no derivó en una escalada militar importante.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Las artes marciales mixtas, sin jaula ni sangre, buscan llegar a los Olímpicos
        Las artes marciales mixtas, sin jaula ni sangre, buscan llegar a los Olímpicos

        Las artes marciales mixtas, sin jaula ni sangre, buscan llegar a los Olímpicos

        SLP

        AP

        La Federación Internacional de Artes Marciales Mixtas (FIMMA) presenta una versión de MMA Light en los Juegos Asiáticos, buscando aceptación olímpica.

        Chequia avanza a semifinales en Copa Billie Jean King tras victorias clave
        Chequia avanza a semifinales en Copa Billie Jean King tras victorias clave

        Chequia avanza a semifinales en Copa Billie Jean King tras victorias clave

        SLP

        AP

        Noskova conectó 15 aces para sellar el pase de Chequia a semifinales en Shenzhen, mientras Bouzkova ganó en tres sets.

        Fórmula 1 compite en Azerbaiyán pese a guerra con Irán
        Fórmula 1 compite en Azerbaiyán pese a guerra con Irán

        Fórmula 1 compite en Azerbaiyán pese a guerra con Irán

        SLP

        AP

        El Gran Premio de Azerbaiyán se adelanta al sábado por el Día del Recuerdo nacional.

        Real Madrid acusa a Javier Tebas de atacar al club desde la presidencia de LaLiga
        Real Madrid acusa a Javier Tebas de atacar al club desde la presidencia de LaLiga

        Real Madrid acusa a Javier Tebas de atacar al club desde la presidencia de LaLiga

        SLP

        EFE

        El equipo cuestionó la neutralidad del dirigente